  • 8 март 2026 | 09:31
  • 2880
  • 22
Митко Джоров: С качествата си Неделев трябваше да играе в Манчестър Сити

Методистът в школата на Ботев (Пловдив) Митко Джоров сподели в подкаста FootballStorycast интересно мнение за престоя на Тодор Неделев в германския Майнц. Джоров е категоричен, че проблемът на Тошко не е била езиковата бариера, а липсата на физическа подготовка. Той направи съпоставка между Неделев и големия талант Серафим Михайлов, който изкара пробен период в Манчестър Сити, но впоследствие кариерата му тръгна надолу.

"Серафим отиде в Манчестър Сити при Манчини. Там бяха Един Джеко, Яя Туре… Серафим Михайлов ако не се беше контузил и ако не беше алчният му мениджър, който тръгна да го продава на други места… на Серафим му бъгна главата и се прибра в България. Не искам да влизам в обяснителен режим защо Локомотив не успя да развие потенциала му. Не може дете, което е 172 и тежи 62 килограма, да застане на мястото на Мартин Камбуров и да го целят с дълги топки и да играе футбол. В мъжкия футбол искат биологично развити играчи, Серафим не беше биологично развит и затова не стана футболист.

Тошко Неделев защо не игра голям футбол? Тошко трябваше да бъде като Серафим, трябваше да отиде и да играе в Манчестър Сити. И да заиграе от раз. Той в момента, в който отиде в Германия, разбра, че трябва тепърва да проведе някаква физическа подготовка. Те говорят, че немският му бил проблем. Глупости на търкалета".

