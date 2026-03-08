Кими Антонели: Режимът за изпреварване е много мощен

Андреа Кими Антонели определено се възползва от режима за изпреварване в хода на надпреварата за Гран При на Австралия, в която той завърши на второто място.

IT'S P2 FOR KIMI IN MELBOURNE! 🥈 pic.twitter.com/rAzVcrcFt4 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 8, 2026

Италианецът тръгна втори, но загуби пет позиции на старта след много слабо потегляне. Впоследствие обаче той успя да си проправи път обратно до второто място, а след финала обясни, че новият режим за изпреварване, който е част от новите технически правила, е много мощен.

„Това е най-добрият старт, на който можехме да се надяваме. За съжаление стартът ми беше много слаб, загубих много места и ми беше трудно да ги възстановя. Като цяло беше добро състезание, темпото беше много силно, особено в края.



„Битките в първите обиколки бяха невероятни. Режимът за изпреварване е много мощен и ни предостави много екшън. Беше много забавно в началото. Сега малко почивка преди Китай“, заяви италианецът.

Снимки: Gettyimages