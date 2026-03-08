Популярни
  3. Кими Антонели: Режимът за изпреварване е много мощен

Кими Антонели: Режимът за изпреварване е много мощен

  • 8 март 2026 | 08:09
  • 331
  • 0
Андреа Кими Антонели определено се възползва от режима за изпреварване в хода на надпреварата за Гран При на Австралия, в която той завърши на второто място.

Италианецът тръгна втори, но загуби пет позиции на старта след много слабо потегляне. Впоследствие обаче той успя да си проправи път обратно до второто място, а след финала обясни, че новият режим за изпреварване, който е част от новите технически правила, е много мощен.

„Това е най-добрият старт, на който можехме да се надяваме. За съжаление стартът ми беше много слаб, загубих много места и ми беше трудно да ги възстановя. Като цяло беше добро състезание, темпото беше много силно, особено в края.

„Битките в първите обиколки бяха невероятни. Режимът за изпреварване е много мощен и ни предостави много екшън. Беше много забавно в началото. Сега малко почивка преди Китай“, заяви италианецът.

Снимки: Gettyimages

