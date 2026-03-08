Резултати от НБА

С шест мача от редовния сезон на НБА продължи битката за място в плейофите в най-силното баскетболно първенство в света. Изненадата на деня поднесе Бруклин, който излъга като гост водача на Изток Детройт Пистънс със 107:105.

Бруклин шокира Детройт за сензацията на деня в НБА

Орландо Меджик разби като гост със 119:92 Минесота Тимбъруулвс след 25 точки и 15 борби на Паоло Банкеро за "Магьосниците".

С 35 точки се развихри и Джейлън Джонсън за победата на Атланта Хоукс у дома срещу Филаделфия 76ърс със 125:116. Джонсън добави 10 борби и 7 асистенции.

Водени от завършилия с 28 точки Кауай Ленард, играчите на ЛА Клипърс излъгаха като гости със 123:120 Мемфис Гризлис.

Гръцката суперзвезда Янис Адетокунбо пък поведе Милуоки Бъкс към победа като гост срещу Юта Джаз с 113:99. По този начин "Елените" прекъснаха серия от 4 поредни загуби. Янис пък завърши двубоя с 27 точки, 9 борби, 8 асистенции и 4 откраднати топки.

В един от най-интересните мачове от програмата за деня шампионът Оклахома Сити Тъндър сломи със 104:97 като домакин Голдън Стейт Уориърс. Суперзвездата на "Гръмотевиците" Шей Гилджъс-Алекзандър реализира 27 точки, като повече от половината от тях дойдоха от линията за наказателни удари - 14/15. Гардът записа 125-и пореден мач с 20 или повече точки. Той е само на една среща от рекорда по този показател на Уилт Чембърлейн и може да го изравни в нощта на понеделник срещу вторник в двубоя с Денвър Нъгетс. ОКС пък е 5-0 след завръщането на Гилджъс-Алекзандър в игра след контузия в коремната област.