Резултати от НБА

  • 8 март 2026 | 09:26
С шест мача от редовния сезон на НБА продължи битката за място в плейофите в най-силното баскетболно първенство в света. Изненадата на деня поднесе Бруклин, който излъга като гост водача на Изток Детройт Пистънс със 107:105.

Бруклин шокира Детройт за сензацията на деня в НБА
Орландо Меджик разби като гост със 119:92 Минесота Тимбъруулвс след 25 точки и 15 борби на Паоло Банкеро за "Магьосниците".

С 35 точки се развихри и Джейлън Джонсън за победата на Атланта Хоукс у дома срещу Филаделфия 76ърс със 125:116. Джонсън добави 10 борби и 7 асистенции.

Водени от завършилия с 28 точки Кауай Ленард, играчите на ЛА Клипърс излъгаха като гости със 123:120 Мемфис Гризлис.

Гръцката суперзвезда Янис Адетокунбо пък поведе Милуоки Бъкс към победа като гост срещу Юта Джаз с 113:99. По този начин "Елените" прекъснаха серия от 4 поредни загуби. Янис пък завърши двубоя с 27 точки, 9 борби, 8 асистенции и 4 откраднати топки.

В един от най-интересните мачове от програмата за деня шампионът Оклахома Сити Тъндър сломи със 104:97 като домакин Голдън Стейт Уориърс. Суперзвездата на "Гръмотевиците" Шей Гилджъс-Алекзандър реализира 27 точки, като повече от половината от тях дойдоха от линията за наказателни удари - 14/15. Гардът записа 125-и пореден мач с 20 или повече точки. Той е само на една среща от рекорда по този показател на Уилт Чембърлейн и може да го изравни в нощта на понеделник срещу вторник в двубоя с Денвър Нъгетс. ОКС пък е 5-0 след завръщането на Гилджъс-Алекзандър в игра след контузия в коремната област.

Прогнозите на Камен Алипиев и Петко Маринов за 23-ия кръг от Sesame НБЛ

  • 7 март 2026 | 20:19
Рилски спортист победи Берое

  • 7 март 2026 | 18:29
Черно море с много изненади за феновете в първия си домакински мач след триумфа на Купата

  • 7 март 2026 | 18:18
Атинайкос и Борислава Христова взеха аванс в полуфиналите в Гърция

  • 7 март 2026 | 18:12
Какво предстои в кръг №23 от Sesame НБЛ

  • 7 март 2026 | 18:09
Йордан Минчев и Кемниц прекъснаха победната си серия в Бундеслигата

  • 7 март 2026 | 14:15
Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
Веласкес говори пред медиите - очаквайте на живо!

  • 8 март 2026 | 09:39
Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

  • 8 март 2026 | 07:27
ЦСКА ще търси победа в столичното дерби от кръга

  • 8 март 2026 | 07:42
Димитров отново игра по-добре, но не издържа срещу мощния сервис на Алкарас

  • 8 март 2026 | 03:45
Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей

  • 8 март 2026 | 07:18
