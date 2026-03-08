Бруклин шокира Детройт за сензацията на деня в НБА

Бруклин Нетс поднесе изненадата на вечерта в НБА, побеждавайки Детройт Пистънс със 107:105 като гост след епичен обрат през второто полувреме.

"Мрежите" изоставаха с 16 точки на почивката срещу лидерите в Източната конференция, но след 27:22 в третата четвърт намалиха разликата до 11 точки.

Натискът на гостите продължи и в четвъртата част, която те взеха с 34:21, за да осъществят огромен обрат, шокирайки Пистънс.

По този начин Бруклин прекъсна серията си от 10 поредни загуби. Тимът е с баланс 16-47 на предпоследното място в Източната конференция. Детройт остава начело на Изток, вече с 45-17.

Майкъл Портър с 30 точки и 13 борби беше големият герой за Нетс, а Зиаир Уилямс добави 23 точки от пейката, докато Джейлън Дърън се отличи за Пистънс със 17 точки и 14 борби. За Детройт не игра Кейд Кънингам.

