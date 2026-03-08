Популярни
  Волейбол
  Супер Мартин Атанасов с 18 точки, Монца взе гейм на Перуджа в първия 1/4-финал

Супер Мартин Атанасов с 18 точки, Монца взе гейм на Перуджа в първия 1/4-финал

  • 8 март 2026 | 00:25
  • 184
  • 0

Националите Мартин Атанасов и Жасмин Величков и техният Веро Волей (Монца) стартираха със загуба в плейофите на италианската Суперлига. Воденият от Масимо Екели тим взе гейм, но в крайна сметка падна като гост на победителя от редовния сезон Сър Суса Скай (Перуджа) с 1:3 (25:21, 20:25, 16:25, 17:25) в първия мач от 1/4-финалния плейоф помежду им, игран тази вечер в зала "Пала Бартон Енерджи".

Така Перуджа поведе с 1-0 победи в плейофната серия, която се играе до 3 успеха от 5 срещи. Вторият двубой между двата тима е в неделя (15 март) от 18,00 часа българско време в Монца.

Мартин Атанасов изигра отличен мач за Монца и стана втори по резултатност с 18 точки (1 ас, 49% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +3) за успеха.

Жасмин Величков пък се появяваше за кратко в игра като резерва в три от геймовете и се отчете с една единствена точка от атака и 33% позитивно посрещане.

Най-резултатен за гостите бе Диего Фраскио с 19 точки (41% ефективност в атака - +5), но и това не беше достатъчно за успеха.

За тима на Перуджа Камил Семенюк реализира 17 точки (1 блок, 2 аса, 54% ефективност в атака и 59% позитивно посрещане - +5), а Уасим Бен Тара прибави още 15 точки (1 блок и 44% ефективност в атака - +6) за победата.

Снимки: legavolley.it

