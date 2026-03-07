Още четири медала за България на Световното по лека атлетика за спортисти с интелектуални затруднения

Четири медала спечелиха българските спортисти във втория състезателен ден на Световното първенство по лека атлетика в зала на Virtus за спортисти с интелектуални затруднения в Оренсе, Испания.

Възпитаниците на Федерацията по адаптирана физическа активност извоюваха едно златно, едно сребърно и две бронзови отличия.

Европейският рекордьор Александър Асенов триумфира в спринта на 60 метра в категория II2 (спортисти със синдром на Даун), като спечели златния медал с лично постижение от 8.45 секунди. В същата дисциплина Боян Вандов се класира на пето място с време 11.02 секунди.

Асенов добави и сребърен медал за България в дисциплината скок дължина (категория II2) с резултат 4.43 метра.

Два бронзови медала донесе Виктор Караджов в категория II3. Той завърши трети в бягането на 1500 метра с време 5:50.58, а по-късно се класира на трето място и на 400 метра с резултат 1:18.03.

До момента България има общо пет медала от шампионата, след златото в тласкането на гюле на Александър Асенов в първия ден.