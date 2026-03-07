Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  3. Леверкузен и Фрайбург предложиха спиращо дъха зрелище с шест гола

Леверкузен и Фрайбург предложиха спиращо дъха зрелище с шест гола

  • 7 март 2026 | 18:54
  • 423
  • 0

Фрайбург и Байер (Леверкузен) предложиха истинско спиращо дъха шоу и завършиха наравно 3:3 в мач от 25-ия кръг на Бундеслигата. Винченцо Грифо даде старт на своеобразното надстрелване с попадение в 37-ата минута, но Кристиан Кофане (37’) изравни само три минути след това. Още шест по-късно игралият отлично в целия двубой Юито Сузуки (43’) отново изведе домакините напред. Алекс Гримално (43’) изравни в добавеното време и двата тима се оттеглиха на почивка. “Аспирините” на свой ред взеха преднина в 52-ата минута и вече се виждаха победители в срещата, когато Кристиан Гинтер възстанови равенството в 86-ата минута. Именно Гинтер отбеляза още един гол в последната минута на редовното време, но той бе отменен поради засада.

Възпитаниците на Каспер Юлманд започнаха с много активна игра и висока преса, но често оставяха свободни пространства в собствената си половина. Именно при една такава ситуация в 37-ата минута пробив отляво на Крис Гинтер завърши с подаване към Винченцо Грифо. Италианецът не уцели топката по най-добрия начин, но въпреки това тя влетя в мрежата. Равенството бе възстановено само три по-късно, когато Кофане сякаш изненада Атуболу с нисък удар от границата на наказателното поле и вкара. Фрайбург стигна до нов гол в 43-ата минута, когато този път ниско центриране от десния фланг бе много елегантно пропуснато от Матанович, за да бъде засечено от нахлуващия от задна позиция Сузуки. Последното действия в двубоя остана за Алекс Грималдо, който вкара от фал пред наказателното поле, а изпълнението му остави напълно безпомощен стража на домакините.

Срещата започна великолепно за “аспирините”, чиято отлична бърза атака и асистенция на Кофане бяха претворени в гол от Мартен Терие. Ситуацията отново сякаш се успокои в следващите минути и сякаш двата тима изчакваха края на двубоя. Той дойде с нова драма. Матиас Гинтер възстанови равенството в 86-ата минута, когато бранителят се вклини и засече центрира от левия фланг. Малко след това при лошо избита топка бе засечена отново от Гинтер в мрежата, но страничният рефер веднага вдигна флага. В добавеното време пък Алекс Грималдо пропусна добра възможност отново да изведе Леверкузен напред и в крайна сметка двата отбора възстановиха равенството.

“Аспирините” са шести в класирането с 44 точки и продължават битката за класиране в европейските турнири. Фрайбург пък е на цели десет точки, макар че са осми.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Киву похвали Алегри и разкри за нов проблем в Интер преди дербито с Милан

Киву похвали Алегри и разкри за нов проблем в Интер преди дербито с Милан

  • 7 март 2026 | 16:57
  • 2268
  • 1
Бивши национали на Испания евакуирани от Катар

Бивши национали на Испания евакуирани от Катар

  • 7 март 2026 | 16:42
  • 1027
  • 0
Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

  • 7 март 2026 | 16:10
  • 17014
  • 14
Байерн ще бъде без Нойер за сблъсъците с Аталанта в ШЛ

Байерн ще бъде без Нойер за сблъсъците с Аталанта в ШЛ

  • 7 март 2026 | 15:55
  • 1816
  • 0
Масчерано за визитата на Интер Маями при Тръмп: Казаха ни, че ще говорим само за футбол, но се оказа различно

Масчерано за визитата на Интер Маями при Тръмп: Казаха ни, че ще говорим само за футбол, но се оказа различно

  • 7 март 2026 | 15:32
  • 3874
  • 1
Алегри: Ще се изправим срещу най-силния отбор в първенството

Алегри: Ще се изправим срещу най-силния отбор в първенството

  • 7 март 2026 | 14:50
  • 5636
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия

Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия

  • 7 март 2026 | 19:29
  • 13975
  • 15
Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

  • 7 март 2026 | 16:49
  • 20929
  • 15
Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

  • 7 март 2026 | 16:10
  • 17014
  • 14
Рексъм 1:0 Челси, домакините поведоха след първия си шанс

Рексъм 1:0 Челси, домакините поведоха след първия си шанс

  • 7 март 2026 | 20:03
  • 1801
  • 1
Навсякъде поне по гол

Навсякъде поне по гол

  • 7 март 2026 | 17:30
  • 19735
  • 14
Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

  • 7 март 2026 | 08:25
  • 25899
  • 12