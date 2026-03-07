Леверкузен и Фрайбург предложиха спиращо дъха зрелище с шест гола

Фрайбург и Байер (Леверкузен) предложиха истинско спиращо дъха шоу и завършиха наравно 3:3 в мач от 25-ия кръг на Бундеслигата. Винченцо Грифо даде старт на своеобразното надстрелване с попадение в 37-ата минута, но Кристиан Кофане (37’) изравни само три минути след това. Още шест по-късно игралият отлично в целия двубой Юито Сузуки (43’) отново изведе домакините напред. Алекс Гримално (43’) изравни в добавеното време и двата тима се оттеглиха на почивка. “Аспирините” на свой ред взеха преднина в 52-ата минута и вече се виждаха победители в срещата, когато Кристиан Гинтер възстанови равенството в 86-ата минута. Именно Гинтер отбеляза още един гол в последната минута на редовното време, но той бе отменен поради засада.

Възпитаниците на Каспер Юлманд започнаха с много активна игра и висока преса, но често оставяха свободни пространства в собствената си половина. Именно при една такава ситуация в 37-ата минута пробив отляво на Крис Гинтер завърши с подаване към Винченцо Грифо. Италианецът не уцели топката по най-добрия начин, но въпреки това тя влетя в мрежата. Равенството бе възстановено само три по-късно, когато Кофане сякаш изненада Атуболу с нисък удар от границата на наказателното поле и вкара. Фрайбург стигна до нов гол в 43-ата минута, когато този път ниско центриране от десния фланг бе много елегантно пропуснато от Матанович, за да бъде засечено от нахлуващия от задна позиция Сузуки. Последното действия в двубоя остана за Алекс Грималдо, който вкара от фал пред наказателното поле, а изпълнението му остави напълно безпомощен стража на домакините.

Срещата започна великолепно за “аспирините”, чиято отлична бърза атака и асистенция на Кофане бяха претворени в гол от Мартен Терие. Ситуацията отново сякаш се успокои в следващите минути и сякаш двата тима изчакваха края на двубоя. Той дойде с нова драма. Матиас Гинтер възстанови равенството в 86-ата минута, когато бранителят се вклини и засече центрира от левия фланг. Малко след това при лошо избита топка бе засечена отново от Гинтер в мрежата, но страничният рефер веднага вдигна флага. В добавеното време пък Алекс Грималдо пропусна добра възможност отново да изведе Леверкузен напред и в крайна сметка двата отбора възстановиха равенството.

“Аспирините” са шести в класирането с 44 точки и продължават битката за класиране в европейските турнири. Фрайбург пък е на цели десет точки, макар че са осми.

Снимки: Gettyimages