  1. Sportal.bg
  2. Осасуна
Осасуна се добра до точка с два късни гола в драма в Памплона

  • 7 март 2026 | 17:45
  • 348
  • 0
Осасуна не позволи на Майорка да излезе от зоната на изпадащите след драматичен край на двубоя на “Естадио Ел Садар”. След попадения на Ведат Муричи гостите водеха с два гола до 89-ата минута, когато резервата Енрике Барха изравни. В добавеното време Анте Будимир направи 2:2, което бе и крайният резултат. Така Майорка остана в зоната на изпадащите, а днешният им съперник е десети.

Осасуна се надяваше да повтори представянето си срещу Реал Мадрид при предишното си домакинство, когато спечели мача. Гостите обаче имаха предимство в началото на двубоя. След един удар на Виктор Муньос, с който вратарят се справи, двубоят стана накъсан, с много нарушения и жълти картони. Майорка поведе в 35-ата минута с голяма доза късмет. Груба грешка в защитата на домакините и неубедителна изява на вратаря изведе Муричи на празна врата и той се възползва.

Муричи нанесе втори удар на съперника в 61-ата минута с 18-ия си гол в Ла Лига от началото на сезона. Той получи топката в половината на Осасуна, напредна и с прецизен удар удвои аванса на гостите. Изглеждаше, че Майорка е в отлична позиция, но резервата Ян Виржили получи червен картон в 73-ата минута и то секунди след като направи прекрасен пробив, който не успя да завърши успешно.

Равенството по отношение на играчите бе възстановено десетина минути по-късно, когато Раул Де Аро бе изгонен. Драмата се разигра в самия край на двубоя. Минута преди края на редовното време резервата Барха изравни, след като бе изпуснат в наказателното поле, спря си топката и я прати в мрежата. Натискът на Осасуна продължи и в 94-ата минута голмайсторът на тима Будимир изравни. Остана време за още атаки и Майорка можеше да стигне до победен гол, но Антонио Санчес стреля неточно от прекрасна позиция.

Снимки: Gettyimages

