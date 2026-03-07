Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Йордан Минчев и Кемниц прекъснаха победната си серия в Бундеслигата

Йордан Минчев и Кемниц прекъснаха победната си серия в Бундеслигата

  • 7 март 2026 | 14:15
  • 227
  • 0
Йордан Минчев и Кемниц прекъснаха победната си серия в Бундеслигата

Националът Йордан Минчев и клубният му отбор Кемниц отстъпиха при гостуването си на тима на Вюрцбург с 69:81 в среща от 22-ия кръг в първенството на Германия.

Кемниц прекъсна серията си от три поредни победи и се намира на 12-а позиция във временното класиране с актив 10-12.

Минчев обаче бе на ниво и реализира 10 точки, 6 борби и 1 асистенция на 26 минути на терена за гостите.

До края на третата част баскетболистите на Вюрцбург си бяха осигурили аванс от 63:53 и контролираха мача до края.

За тима на Кемниц предстои гостуване на словенския Цедевита Олимпия на 11 март в двубой от осминафиналните плейофи в турнира Еврокъп, а четири дни по-късно още едно гостуване - в Бундеслигата на състава на Рощок.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Невероятен обрат на Спърс от 20 точки пасив

Невероятен обрат на Спърс от 20 точки пасив

  • 7 март 2026 | 08:05
  • 1018
  • 0
Панатинайкос предприе шокиращ ход в знак на протест срещу съдийството в дербито с Олимпиакос

Панатинайкос предприе шокиращ ход в знак на протест срещу съдийството в дербито с Олимпиакос

  • 7 март 2026 | 01:01
  • 8552
  • 3
Милутинов: Взехме много правилни решения, благодарен съм за отбора, който имаме

Милутинов: Взехме много правилни решения, благодарен съм за отбора, който имаме

  • 7 март 2026 | 00:38
  • 834
  • 0
Отсъствието на Везенков не спря Олимпиакос за победа в супердербито с Панатинайкос

Отсъствието на Везенков не спря Олимпиакос за победа в супердербито с Панатинайкос

  • 7 март 2026 | 00:03
  • 1991
  • 0
Битка до последно в Пирея и изненада в Белград - ето какво се случи в Евролигата

Битка до последно в Пирея и изненада в Белград - ето какво се случи в Евролигата

  • 6 март 2026 | 23:30
  • 7083
  • 0
Байерн Мюнхен сломи Цървена звезда след страхотна битка в Белград, Коди се размина с дабъл-дабъл

Байерн Мюнхен сломи Цървена звезда след страхотна битка в Белград, Коди се размина с дабъл-дабъл

  • 6 март 2026 | 22:58
  • 3402
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември (София) 0:1 Черно море, красив гол за "моряците"

Септември (София) 0:1 Черно море, красив гол за "моряците"

  • 7 март 2026 | 14:57
  • 2574
  • 0
Мансфийлд 1:1 Арсенал, "елените" изравниха

Мансфийлд 1:1 Арсенал, "елените" изравниха

  • 7 март 2026 | 14:14
  • 3379
  • 2
Втора лига на живо: задава се порция с пет мача

Втора лига на живо: задава се порция с пет мача

  • 7 март 2026 | 15:20
  • 3846
  • 4
Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

  • 7 март 2026 | 08:25
  • 16793
  • 12
Никола Цолов имаше скорост, но не успя да стартира сезона във Формула 2 с точки

Никола Цолов имаше скорост, но не успя да стартира сезона във Формула 2 с точки

  • 7 март 2026 | 06:25
  • 15891
  • 13
Клоп предупреди за Трент Александър-Арнолд

Клоп предупреди за Трент Александър-Арнолд

  • 7 март 2026 | 08:26
  • 21799
  • 10