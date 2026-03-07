Йордан Минчев и Кемниц прекъснаха победната си серия в Бундеслигата

Националът Йордан Минчев и клубният му отбор Кемниц отстъпиха при гостуването си на тима на Вюрцбург с 69:81 в среща от 22-ия кръг в първенството на Германия.

Кемниц прекъсна серията си от три поредни победи и се намира на 12-а позиция във временното класиране с актив 10-12.

Минчев обаче бе на ниво и реализира 10 точки, 6 борби и 1 асистенция на 26 минути на терена за гостите.

До края на третата част баскетболистите на Вюрцбург си бяха осигурили аванс от 63:53 и контролираха мача до края.

За тима на Кемниц предстои гостуване на словенския Цедевита Олимпия на 11 март в двубой от осминафиналните плейофи в турнира Еврокъп, а четири дни по-късно още едно гостуване - в Бундеслигата на състава на Рощок.