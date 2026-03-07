Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  3. Невероятен обрат на Спърс от 20 точки пасив

Невероятен обрат на Спърс от 20 точки пасив

  • 7 март 2026 | 08:05
  • 425
  • 0
Невероятен обрат на Спърс от 20 точки пасив

Сан Антонио Спърс направиха впечатляващо завръщане и въпреки че изоставаха с 20 точки, успяха да надделеят над Лос Анджелис Клипърс със 116:112, осъществявайки епичен обрат.

Мачът започна с пълно доминиране на Клипърс. С динамичен старт те затвориха първата четвърт с преднина от 32:25 и продължиха в същия дух, увеличавайки разликата. Частичен резултат от 34:21 във втората четвърт ги изпрати на почивка с комфортна преднина от 20 точки (66:46).

Въпреки това, картината на мача се промени драстично през второто полувреме. Спърс излязоха преобразени и с частичен резултат от 35:26 в третата четвърт намалиха разликата до 11 точки (92:81), показвайки, че не са се отказали от борбата за победата.

Контраатаката на тексасците достигна своя връх в четвъртата четвърт. С невероятен частичен резултат от 35:20, домакините завършиха обрата и отпразнуваха голяма победа, предвид развитието на мача.

Най-добър за победителите беше Виктор Уембаняма, който отбеляза 27 точки, овладя 10 борби и направи 1 асистенция.

От страна на Клипърс се отличи представянето на Кауай Ленард, който завърши мача с 30 точки и 9 борби.

