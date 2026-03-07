Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Кузманов загуби полуфинала в Херсонисос

Кузманов загуби полуфинала в Херсонисос

  • 7 март 2026 | 13:28
  • 134
  • 0
Димитър Кузманов допусна поражение на полуфиналите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

32-годишният българин, който е поставен под номер 8, загуби в спор за място на финала от Хари Уенделкън (Великобритания) с 4:6, 2:6 за час и 47 минути.

Пловдивчанинът изостана с два пробива в първия сет, върна един от тях, но британецът успя да вземе първия сет. Във втората част Уенделкън поведе с 4:1 и без проблеми затвори мача.

С достигането до полуфиналите Кузманов заработи 14 точки за световната ранглиста и 2830 евро.

По-късно днес на финала на двойки в надпреварата Антъни Генов и Фин Бас (Великобритания) ще се изправят срещу Якопо Беретини (Италия) и Кимер Копеянс (Белгия).

