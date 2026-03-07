Популярни
  3. ЦСКА смачка Левски в дербито при 15-годишните

  • 7 март 2026 | 13:21
  • 552
  • 2
ЦСКА победи с 4:2 Левски в дербито на 19-ия кръг в Елитната група до 15 години. Петър Цуков избухна с два гола за “червените”, а по един добавиха Никола Атанасов и Радостин Боянов и на два пъти Петър Цуков. За домакините от Левски се разписаха Емилян Николов и Антоан Петров.

Срещата започна много добре за ЦСКА и още след 3 минути игра Петър Цуков даде аванс на “червените”. В 17-ата Левски изравни, след като Емилян Николов се разписа директно с изпълнена ъглов удар. Равният резултат не трая много дълго време, тъй като 6 минути по-късно Никола Атанасов отново изведен ЦСКА напред, а в 25-ата минута Петър Цуков направи резултата 1:3.

През втората половина отборите се размениха по едно попадение и те паднаха в заключителните 10 минути на мача. Първо в 73-ата минута Радостин Боянов направи 1:4 за червените, две минути преди края в 78-ата Антоан Петров оформи крайния резултат - 2:4.

