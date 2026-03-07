Джейсън Тейтъм се завърна с дабъл-дабъл за успех на Бостън

Джейсън Тейтъм реализира 15 точки, 12 борби и 7 асистенции при дебюта си за сезона, за да помогне на Бостън Селтикс да победи Далас със 120:100 като домакин в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА).

Тейтъм беше титуляр за Селтикс и игра 27 минути. За него това беше първи мач в НБА от получаването на контузията си в четвъртия мач от полуфиналите на Източната конференция през миналия сезон срещу Ню Йорк Никс.

Бостън беше подпомогнат от 24 точки на Джейлън Браун и 20 на Дерик Уайт, но новините за тима не бяха изцяло добри, тъй като Никола Вучевич напусна терена през първата четвърт с фрактура на безименния пръст на дясната ръка. Клей Томпсън отбеляза пет от 11-те опита за три точки и вкара общо 19 точки при шестата поредна загуба на Маверикс.

Лос Анджелис Лейкърс се наложи над Индиана със 128:117 в друга среща от вечерта в НБА. Лука Дончич се отличи с 44 точки, 9 борби и 3 откраднати топки за три четвърти. Това беше десети двубой с 40 и повече точки за Дончич през сезона, като така изпревари Антъни Едуардс от Минесота по този показател за 2025/2026. Словенецът стана и четвъртият различен баскетболист на Лейкърс, който прави десет или повече мача с над 40 точки за един сезон, присъединявайки се към трио от Залата на славата – Коби Брайънт (четири пъти), Елджин Бейлър (три) и Джери Уест (три).

За Лос Анджелис Лейкърс не играха ЛеБрон Джеймс и Деандре Ейтън, а Паскал Сиакам реализира 26 точки за Индиана, който допусна осмо поредно поражение.

Ню Йорк се справи при гостуването си на Денвър със 142:103, след като Ой Джей Ануноби вкара 34 точки, а Карл-Антъни Таунс добави 17 точки и 13 борби. Нъгетс претърпяха най-солидната си загуба за сезона, а през второто полувреме останаха без Джамал Мъри, който беше отбелязал 12 точки преди да изкълчи левия си глезен, стъпвайки на крака на Никола Йокич.

Джейлън Брънсън завърши с 9 точки и 15 асистенции за Никс, които използваха 40-точковата втора четвърт, за да овладеят двубоя. Йокич се отчете с 38 точки, 8 борби и 5 асистенции за Денвър.

Сар Антонио Спърс спечели у дома срещу Лос Анджелис Клипърс със 116:112 след 27 точки, 10 борби и 4 чадъра на Виктор Уембаняма. Спърс наваксаха изоставане от 25 точки, за да победят тима от Лос Анджелис, записвайки най-впечатляващия си обрат за сезона, трети пореден успех и 14-и в последните си 15 мача. Де'Арън Фокс се включи с 19 точки и 9 асистенции. Кауай Ленард завърши с 30 точки, а Брук Лопес добави 26 за Клипърс, които прекъснаха серията си от три победи.

Хюстън надделя над Портланд със 106:99 като домакин в друг мач от редовния сезон на НБА. Амен Томпсън реализира 26 точки и подхрани ключова серия в четвъртата част за Рокетс. След като Алперен Шенгюн, който отбеляза 28 точки, получи петото си лично нарушение при оставащи осем и половина минути игра, Томпсън отбеляза три последователни коша за поредица от 15:0 за домакините.

Кевин Дюрант се отчете с 20 точки и 8 борби за Хюстън, който спечели за пети път в последните си седем срещи.

В останалите два мача от вечерта Маями надигра Шарлът със 128:120 като гост след осем тройки и 33 точки от Тайлър Хиро и 24 точки и 12 борби на Бам Адебайо, докато Финикс взе домакинството си срещу Ню Орлиънс със 118:116 в двубой, в който Девин Букър отбеляза 32 точки, а Джейлън Грин завърши с 25.

Снимки: Gettyimages