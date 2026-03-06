Вход свободен за подрастващите от школите за мачовете на женския национален отбор на България в Пловдив

Отбори от школите за подрастващи ще могат да посетят мачовете на националния отбор за жени, съобщиха от Българската федерация по баскетбол.

На 11 март в зала "Колодрума" в Пловдив България приема Азербайджан, а три дни по-късно на същото място е и двубоят с Украйна от квалификациите за европейското първенство за жени.

"Българската федерация по баскетбол прави жест към най-малките фенове за предстоящите двубои на женския национален отбор в Пловдив. "Лъвиците" приемат Азербайджан на 11 март и Украйна на 14 март в зала "Колодрума" от 19.00 часа. Входът за клубни отбори от подрастващи баскетболисти у нас, които искат да гледат срещите, ще бъде свободен. Единственото условие е всеки един тим да бъде предварително организиран и да уведоми за желанието си Камелия Петрова - 0899750195 или на имейл адрес - kami_knn@yahoo.com.

Женският национален отбор на България за първи път ще играе официални мачове в Пловдив. Селекцията на Таня Гатева е с пълен актив от три победи в своята Група "Е" на квалификациите за ЕвроБаскет 2027. Освен мачовете в Пловдив, на националките предстои и гостуване на Черна гора в Бар на 17 март", се казва в съобщението на БФБаскетбол.

Снимка: БФБаскетбол