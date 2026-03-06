В Леверкузен още не мислят за мача с Арсенал

Старши треньорът на Байер (Леверкузен) Каспер Юлманд подчерта, че воденият от него отбор в момента не мисли за мача от осминафиналите в Шампионската лига срещу Арсенал през следващата седмица, а се фокусира върху срещата от Бундеслигата срещу Фрайбург в събота.

"Първенството е най-важното нещо. Виждам, че сме фокусирани върху утрешния ден, на 100%. Искаме да бъдем отново активни, да постигнем победа и да направим следващата стъпка. Ще бъде важно за нас да бъдем по-клинични пред вратата и да печелим мачовете по-рано", заяви Юлманд по време на пресконференция.

🗣️The boss says it like it is. Focus on. We go again. 👊 pic.twitter.com/8TpQnNCgFU — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) March 6, 2026

След победата с 1:0 в пренасрочения мач срещу Хамбургер ШФ в сряда, Леверкузен е на 6-о място, на само три точки от местата, даващи право на участие в Шампионската лига.

Нападателят Патрик Шик, който пропусна мача срещу Хамбургер ШФ, е под въпрос за пътуването до Фрайбург заради мускулни проблеми. Чехът бе заменен от Кристиан Кофане, който отбеляза победния гол на двубоя в Хамбург.

"Кристиан не само вкара гола, но и се постара много и натисна добре. Беше наистина страхотно представяне", каза още Юлманд.

Първият мач от осминафиналите в Шампионската лига на Байер срещу Арсенал е следващата сряда.

Снимки: Imago