Бивш играч на Ман Юнайтед продължава кариерата си в Бразилия

Бившият халф на Манчестър Юнайтед Джеси Лингард подписа с Коринтианс до края на 2026 г., съобщиха от бразилският клуб. Договорът на играча може да бъде подновен автоматично до края на 2027 г., ако бъдат изпълнени определени условия.

Бившият английски национал, който е юноша на Ман Юнайтед и спечели ФА Къп, Купата на лигата и Лига Европа с клуба, се премести в Република Корея през 2024 г. след сезон в Нотингам Форест, в който не отбеляза гол и не направи асистенция в 17 мача във Висшата лига. 33-годишният Лингард отбеляза 16 попадения за Сеул.

A comemoração oficial do camisa 7️⃣7️⃣ do Corinthians! 🏴🏳️



🛒 Adquira agora a sua camisa personalizada com a ShopTimão: https://t.co/BL5x9fgTS2



📸 José Manoel Idalgo / Corinthians#BemVindoJesseLingard#DoReinoÀFavela#VaiCorinthians pic.twitter.com/U1byFN34Hc — Corinthians (@Corinthians) March 6, 2026