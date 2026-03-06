Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Марица 2022 изненада ЦСКА в София

Марица 2022 изненада ЦСКА в София

  • 6 март 2026 | 18:51
  • 310
  • 0
Марица 2022 изненада ЦСКА в София

Волейболистките на ЦСКА допуснаха обрат срещу Марица 2022 (Пловдив).

Момичетата на Юлия Иванова не успяха да затворят срещата с пловдивчанки и вместо да приключат с победа с 3:1, отстъпиха с 2:3 (25:17, 20:25, 25:17, 21:25, 12:15) в зала „Васил Симов“.

Поражението оставя ЦСКА на четвърто място в женската “Демакс лига”. Кръг преди края на редовния сезон „армейките“ вече имат 32 точки, с 3 точки пред пловдивчанки, като двата тима са с по 10 победи и 7 поражения.

Следващата седмица „червените“ гостуват на Миньор в Перник. Мачът е на 12 март.

Още от Волейбол

Владо Николов към спортистите на Горна Оряховица: Щом аз съм се справил, значи и вие можете

Владо Николов към спортистите на Горна Оряховица: Щом аз съм се справил, значи и вие можете

  • 6 март 2026 | 16:18
  • 1267
  • 0
Зала "Младост" в Бургас отваря врати на 21 март

Зала "Младост" в Бургас отваря врати на 21 март

  • 6 март 2026 | 16:10
  • 724
  • 1
20 състезателки в разширения състав на България U18 за европейската квалификация

20 състезателки в разширения състав на България U18 за европейската квалификация

  • 6 март 2026 | 15:41
  • 547
  • 0
Въздушен удар унищожи напълно волейболна зала за 12 000 зрители

Въздушен удар унищожи напълно волейболна зала за 12 000 зрители

  • 6 март 2026 | 15:24
  • 7401
  • 12
Преименуват Световното първенство по волейбол

Преименуват Световното първенство по волейбол

  • 6 март 2026 | 12:51
  • 1230
  • 2
Силен Преслав Петков, Соренто с победа над Аверса

Силен Преслав Петков, Соренто с победа над Аверса

  • 5 март 2026 | 17:42
  • 734
  • 2
Водещи Новини

Славия 4:0 Спартак (Варна), Балов разпилява "соколите" с пробиви и голове в стил "Меси"

Славия 4:0 Спартак (Варна), Балов разпилява "соколите" с пробиви и голове в стил "Меси"

  • 6 март 2026 | 19:17
  • 7460
  • 36
СК към БФС обясни с видео защо попадението на Лудогорец е редовно

СК към БФС обясни с видео защо попадението на Лудогорец е редовно

  • 6 март 2026 | 16:01
  • 18289
  • 47
Левски с две странни глоби от Разград, още три отбора санкционирани за същото провинение

Левски с две странни глоби от Разград, още три отбора санкционирани за същото провинение

  • 6 март 2026 | 15:29
  • 18140
  • 31
Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

  • 6 март 2026 | 17:09
  • 8992
  • 16
Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

  • 6 март 2026 | 11:16
  • 8875
  • 18
Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

  • 6 март 2026 | 16:27
  • 18603
  • 23