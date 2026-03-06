Марица 2022 изненада ЦСКА в София

Волейболистките на ЦСКА допуснаха обрат срещу Марица 2022 (Пловдив).

Момичетата на Юлия Иванова не успяха да затворят срещата с пловдивчанки и вместо да приключат с победа с 3:1, отстъпиха с 2:3 (25:17, 20:25, 25:17, 21:25, 12:15) в зала „Васил Симов“.

Поражението оставя ЦСКА на четвърто място в женската “Демакс лига”. Кръг преди края на редовния сезон „армейките“ вече имат 32 точки, с 3 точки пред пловдивчанки, като двата тима са с по 10 победи и 7 поражения.

Следващата седмица „червените“ гостуват на Миньор в Перник. Мачът е на 12 март.