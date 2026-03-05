Везенков и Уолкъп аут за голямото гръцко дерби в Евролигата, още една въпросителна в Олимпиакос

Популярни
Лудогорец пречупи Левски в трети мач за месец и намали разликата до 9 точки - на живо от Разград след успеха с 1:0
  • 5 март 2026 | 20:34
  • 417
  • 0
Йоргос Барцокас ще трябва да се справя със сериозни проблеми преди дербито от 30-ия кръг на Евролигата между Олимпиакос и Панатинайкос на 6 март (петък) в "Двореца на Мира и Приятелството" в Пирея, тъй като Александър Везенков и Томас Уолкъп не успяха да се възстановят от контузиите си и ще отсъстват.

Освен това, както информира и Барцокас, участието на Монте Морис също е под сериозен въпрос.

Американецът има схващане в кръста и участието му ще бъде решено в рамките на деня, докато Везенков и Уолкъп тренираха индивидуално през последните дни.

