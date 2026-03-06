Владо Николов към спортистите на Горна Оряховица: Щом аз съм се справил, значи и вие можете

Легендата на волейбола Владимир Николов се срещна със спортистите на Горна Оряховица и им сподели своя път към успеха. Път, изпълнен с упорит труд, дисциплина и постоянство. Николов насърчи младите състезатели да вярват в себе си, да не се огъват пред трудностите и да следват мечтите си. Срещата се превърна в силна мотивация за бъдещите шампиони и остави у тях вдъхновение да продължат да се развиват не само в спорта, но и в живота.

В Горна Оряховица Владимир Николов бе по покана на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, нейния Младежки доброволчески клуб „Превенции“ и Общината. Основният повод бе среща със спортистите и представяне на книгата на Николов „Високо“, както и откриването на енергийно обновената Спортна зала „Никола Петров“. Волейболистът преряза лентата заедно с кмета Николай Рашков и собственикът на фирмата изпълнител на ремонта инж. Емил Кълчишков.

Преди да влезе в залата обаче, Владимир Николов се запозна отблизо с момчетата и момичетата от Младежкия доброволчески клуб „Превенции“. Клубът е едва на 2-3 месеца, но вече има реализирани няколко инициативи. Тях младежите представиха пред Николов и успяха силно да го впечатлят. Още по-впечатлен волейболистът остана от подарен му негов портрет.

“Възхищавам се на млади хора, които са активни. В този живот и в света, в който живеем, има безкрайно много възможности. Това, че сте активни, е достойно за адмирации. Това е единственият начин да успеете – да бъдете проактивни и вие да правите така, че да ви се случват неща, а не да чакате нещата да ви се случат, бе разковничето на успеха”, което Николов сподели с домакините си.

Минути по-късно той застана и пред пълната спортна зала, където първо разказа за книгата си „Високо“.

“Със съпругата ми Мая, откакто направихме бенефиса през 2016 г., си говорехме, че може би не е лошо да напишем нещо, което да остане за нашите деца. Истината е, че те не разбираха откъде сме тръгнали, през какво сме минали. Нашите набори знаят какво беше през 90-те години, пък и преди това. Как нямаше нищо и понеже нямаше нищо, беше доста трудно, но пък изградихме морално-волеви качества, които е по-трудно да се изградят, когато имаш всичко необходимо. Някак си така се получи. Не сме писатели, нито издатели, докато един прекрасен ден съдбата не ни срещна със Захари Карабашлиев от „Сиела“ и практически той направи книгата да се случи”, разказа Николов.

“С Мая се бъзикаме, че обикалям България като млад писател, а истината е, че нито съм млад, нито съм писател, но продавам книги. Аз разказвах моите истории, а ги написа Виолета Цветкова – писател, журналист, публицист. Тя разказа моите истории, тя избра тези, които стават за роман, тя избра името на книгата. Едно нещо искам да остане от тази книга и ако трябва да го събера накратко, това е, че щом аз съм се справил, значи и вие можете, ние можем. Българите не сме по-лоши от всички останали народи по света, не бива да се подценяваме, искам да посрещаме трудностите с високо вдигната глава. Ако искате да успеете в живота, преследвайте мечтите си и никога не се отказвайте”, бяха насърчителните думи на Владимир Николов към спортистите на Горна Оряховица.

regnews.net

СНИМКИ: regnews.net