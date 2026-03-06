Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Зала "Младост" в Бургас отваря врати на 21 март

Зала "Младост" в Бургас отваря врати на 21 март

  • 6 март 2026 | 16:10
  • 501
  • 1
Зала "Младост" в Бургас отваря врати на 21 март

Обновената спортна зала „Младост“ в Бургас най-накрая е готова! Спортното съоръжение отваря врати за плейофите в първата група на волейболното ни първенство при мъжете – ефбет Супер Валей, които стартират на 21 март.

Новината бе съобщена от кмета на града Иван Николов, който показа с видео в социалните мрежи новият облик.

Зала „Младост“, която е изградена през 1987 година, претърпя цялостен основен ремонт, който стартира през 2024-та. За изминалия период спортното съоръжение бе преобразено и отвътре и отвън. Ремонтът включва обновяване на трибуните, съблекалните, фоайетата и общите части, както и създаване на нови функционални пространства за спорт и възстановяване. Капацитетът е увеличен на 1 600 седящи места.

„Емоцията на поколения бургазлии - зала “Младост”, е готова за още много незабравими събития.  На 21 март е първият волейболен мач там. Имаме още работа по озеленяването пред нея, но дотогава ще сме готови.
Следва зала “Бойчо Брънзов”, която започваме скоро. Всички клубове, които тренират в нея ще се прехвърлят в “Младост” докато тече ремонта“, коментира кмета Иван Николов на официалната си фейсбук страница.

По ирония на съдбата, ако не се случи някоя голяма изненада в оставащите три кръга от редовния сезон, мачовете, които ще определят полуфиналиста в обновената зала ще са градско бургаско дерби между Нефтохимик 201 и Дея спорт. Играе се до 2 победи от 3 срещи

Следвай ни:

Още от Волейбол

Владо Николов към спортистите на Горна Оряховица: Щом аз съм се справил, значи и вие можете

Владо Николов към спортистите на Горна Оряховица: Щом аз съм се справил, значи и вие можете

  • 6 март 2026 | 16:18
  • 506
  • 0
20 състезателки в разширения състав на България U18 за европейската квалификация

20 състезателки в разширения състав на България U18 за европейската квалификация

  • 6 март 2026 | 15:41
  • 407
  • 0
Въздушен удар унищожи напълно волейболна зала за 12 000 зрители

Въздушен удар унищожи напълно волейболна зала за 12 000 зрители

  • 6 март 2026 | 15:24
  • 4505
  • 5
Преименуват Световното първенство по волейбол

Преименуват Световното първенство по волейбол

  • 6 март 2026 | 12:51
  • 1094
  • 2
Силен Преслав Петков, Соренто с победа над Аверса

Силен Преслав Петков, Соренто с победа над Аверса

  • 5 март 2026 | 17:42
  • 722
  • 2
33 точки на Денис Карягин и Руси Желев донесоха успех на Мачерата в А2

33 точки на Денис Карягин и Руси Желев донесоха успех на Мачерата в А2

  • 5 март 2026 | 17:15
  • 1344
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Славия и Спартак (Варна), "белите" залагат на защита от легионери

11-те на Славия и Спартак (Варна), "белите" залагат на защита от легионери

  • 6 март 2026 | 17:06
  • 2042
  • 2
ДК към БФС обясни с видео защо попадението на Лудогорец е редовно

ДК към БФС обясни с видео защо попадението на Лудогорец е редовно

  • 6 март 2026 | 16:01
  • 10591
  • 35
Левски с две странни глоби от Разград, още три отбора санкционирани за същото провинение

Левски с две странни глоби от Разград, още три отбора санкционирани за същото провинение

  • 6 март 2026 | 15:29
  • 12296
  • 19
Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

  • 6 март 2026 | 17:09
  • 3707
  • 2
Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

  • 6 март 2026 | 11:16
  • 6977
  • 17
Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

  • 6 март 2026 | 16:27
  • 11578
  • 17