Зала "Младост" в Бургас отваря врати на 21 март

Обновената спортна зала „Младост“ в Бургас най-накрая е готова! Спортното съоръжение отваря врати за плейофите в първата група на волейболното ни първенство при мъжете – ефбет Супер Валей, които стартират на 21 март.

Новината бе съобщена от кмета на града Иван Николов, който показа с видео в социалните мрежи новият облик.

Зала „Младост“, която е изградена през 1987 година, претърпя цялостен основен ремонт, който стартира през 2024-та. За изминалия период спортното съоръжение бе преобразено и отвътре и отвън. Ремонтът включва обновяване на трибуните, съблекалните, фоайетата и общите части, както и създаване на нови функционални пространства за спорт и възстановяване. Капацитетът е увеличен на 1 600 седящи места.

„Емоцията на поколения бургазлии - зала “Младост”, е готова за още много незабравими събития. На 21 март е първият волейболен мач там. Имаме още работа по озеленяването пред нея, но дотогава ще сме готови.

Следва зала “Бойчо Брънзов”, която започваме скоро. Всички клубове, които тренират в нея ще се прехвърлят в “Младост” докато тече ремонта“, коментира кмета Иван Николов на официалната си фейсбук страница.

По ирония на съдбата, ако не се случи някоя голяма изненада в оставащите три кръга от редовния сезон, мачовете, които ще определят полуфиналиста в обновената зала ще са градско бургаско дерби между Нефтохимик 201 и Дея спорт. Играе се до 2 победи от 3 срещи