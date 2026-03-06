20 състезателки в разширения състав на България U18 за европейската квалификация

Селекционерът на националния отбор на България за жени под 18 години Атанас Петров определи разширения състав на тима за предстоящата втора квалификация за Европейското първенство. Турнирът ще се проведе в периода 27-29 март в зала „Христо Ботев“ в София, а съперници на българките ще бъдат Румъния, Гърция и Швеция.

Разширен състав на България (жени U18):

Разпределителки:

Вяра Иванова (Марица 2022)

Елица Кунева (ЦСКА)

Ивайла Рикова (Левски София)

Елена Димитрова (Славия)

Либеро:

Никол Стефанова (Левски София)

Емилия Колева (Левски София)

Централни блокировачки:

Дарина Нанева (Йединство, Сърбия)

Цветомира Велчева (Марица 2022)

Адриана Алексиева (Левски София)

Антония Станиславова (ЦСКА)

Елица Георгиева (ЦПВК)

Диагонали и посрещачки:

Калина Венева (ЦПВК)

Една Тодорова (Волда, Норвегия)

Ивана Петрова (ЦСКА)

Катерина Попова (Марица 2022)

Сияна Гендузова (Марица 2022)

Петя Русинова (Марица 2022)

Зорница Стефанова (Левски София)

Красимира Гарова (Левски София)

Дарина Иванова (Марица 2022)

Вивиан Филева (Славия)

Подготовката на националния отбор ще започне на 9 март 2026 година в София, като заниманията ще се провеждат в зала „Христо Ботев“. Като част от подготовката си българките ще изиграят и три приятелски срещи срещу Франция на 19, 20 и 21 март, също в столичната зала.