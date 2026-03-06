Скръбна вест от родния тенис

Популярни
  • 6 март 2026 | 14:31
  • 266
  • 0
На 48-годишна възраст почина Николай Пръвчев, бивш журналист и експерт в областта на тениса.

Николай Пръвчев започва професионалния си път в редакция “Спорт" на Българската телеграфна агенция. Освен с изключителното си познаване на тениса, той отдаваше много енергия и на своята голяма детска любов – футболния клуб Локомотив (София).

През 2004 г. започва работа в Българската федерация по тенис като технически координатор. Завършил Немската езикова гимназия в София и дипломиран филолог, през годините той се утвърждава като един от най-опитните администратори в българския тенис.

В БФТ заема редица отговорни позиции – от отговорник по комуникациите и връзките с медиите, през международни връзки, административен директор и технически директор, до генерален секретар. Николай Пръвчев е основен организатор на десетки тенис турнири от различен ранг, включително събития от календара на ATP и WTA, както и срещи от Купа „Дейвис".

До последно работеше в Тенис клуб „Дема". Той притежаваше бяла значка за главен съдия по тенис.

Поклонението ще се състои на 8 март (неделя) от 13.00 часа в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Поклон пред паметта му!

