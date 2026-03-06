Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Димитър Илиев откри нов закрит тенис корт в Радомир

Димитър Илиев откри нов закрит тенис корт в Радомир

  • 6 март 2026 | 14:16
  • 161
  • 0
Димитър Илиев откри нов закрит тенис корт в Радомир

Новият закрит корт в Радомир дава възможност на повече деца и млади хора да спортуват целогодишно, да водят активен и здравословен начин на живот и да стоят далеч от вредни зависимости. Спортът възпитава дисциплина, упоритост и ценности, които помагат на младите хора да изграждат своето бъдеще. Това каза министърът на младежта и спорта Димитър Илиев по време на откриването на нов закрит тенис корт в Радомир.

На събитието присъстваха и кметът на Община Радомир Кирил Стоев и заместник-кметът Станислава Генадиева. Те подчертаха, че новото спортно съоръжение е важна инвестиция в развитието на местната спортна инфраструктура.

Съоръжението е реализирано като част от усилията на Министерството на младежта и спорта (ММС) за развитие на спортната инфраструктура и насърчаване на младите хора към активен и здравословен начин на живот.

Обектът е изграден по реда и условията на Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти за 2023 г. и Наредба №1 от 6 октомври 2023 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти на ММС – държавна и общинска собственост. Финансовото подпомагане от страна на Министерството възлиза на 413 668,82 лв. с ДДС, а общата стойност на реализирания проект е 823 506,77 лв. с ДДС. По проекта е изградена покрита зала с игрище за тенис на корт и бадминтон.

Следвай ни:

Още от Тенис

Серина Уилямс е неузнаваемо слаба

Серина Уилямс е неузнаваемо слаба

  • 6 март 2026 | 04:54
  • 4902
  • 6
Отмениха тенис турнирите в Анталия заради опасност от бомбардировки от Иран

Отмениха тенис турнирите в Анталия заради опасност от бомбардировки от Иран

  • 6 март 2026 | 03:37
  • 1058
  • 0
Григор си отмъсти на Атман и си уреди среща с Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс

Григор си отмъсти на Атман и си уреди среща с Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс

  • 5 март 2026 | 23:42
  • 26538
  • 21
Лидия Енчева е на полуфинал на сингъл на турнир във Франция

Лидия Енчева е на полуфинал на сингъл на турнир във Франция

  • 5 март 2026 | 20:43
  • 2208
  • 2
Донски е на полуфинал на двойки на "Чалънджър" в Руанда

Донски е на полуфинал на двойки на "Чалънджър" в Руанда

  • 5 март 2026 | 20:37
  • 1790
  • 0
Тенис турнирите в Анталия бяха прекъснати и впоследствие отменени

Тенис турнирите в Анталия бяха прекъснати и впоследствие отменени

  • 5 март 2026 | 19:01
  • 879
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

  • 6 март 2026 | 11:16
  • 2958
  • 7
БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

  • 6 март 2026 | 10:45
  • 5680
  • 12
Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

  • 6 март 2026 | 10:24
  • 3688
  • 0
Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

  • 6 март 2026 | 07:40
  • 4210
  • 5
Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 06:35
  • 6531
  • 7
Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

  • 6 март 2026 | 07:02
  • 6622
  • 2