Ще прекъсне ли Ювентус серията си без победа?

Ювентус ще посрещне Пиза в мач от 28-ия кръг на Серия "А". Двубоят ще започне в 21:45 часа на стадион "Алианц Стейдиъм" в Торино и ще бъде ръководена от рефера Джан Лука Саки. Това е важен мач за "бианконерите", които се опитват да се върнат в челната четворка на класирането. Гоститте пък все още таят надежди да се спасят от изпадане.

Ювентус се намира на шесто място в класирането с 47 точки от 27 изиграни мача, като отборът е отбелязал 46 гола и е допуснал 28. "Бианконерите" са извън зона "Шампионска лига" и се нуждаят от победи, за да се върнат в топ 4. На собствен терен рекордьорът по титли в Италия е завоювал 26 точки.



Пиза се намира на 19-а позиция с едва 15 точки, като тимът е вкарал само 20 гола и е допуснал 44. Отборът на българския национал Росен Божинов се представя малко по-сполучливо като гост и е спечелил 8 точки далеч от дома.

Ювентус преминава през труден период с три загуби в последните пет мача. "Старата госпожа" започна серията с поражение от Интер (2:3) в дербито на Италия, последвано от загуба с 2:5 от Галатасарай в Шампионската лига. Негативната тенденция продължи с поражение от Комо (0:2), преди да дойде победата над Галатасарай (3:2) в реванша от Шампионската лига, но тя не се оказа достатъчна за продължаване на осминафиналите. В последния си мач Ювентус завърши наравно с Рома (3:3).



Пиза е в тежка ситуация с четири загуби в последните пет срещи. Отборът падна от Сасуоло (1:3), след което записа равенство с Верона (0:0). Последваха поражения от Милан (1:2), Фиорентина (0:1) и Болоня (0:1). Новакът в елита няма победа от 7 ноември, когато се наложи с 1:0 над Кремонезе.

Ювентус разчита на младата звезда Кенан Йълдъз, който се очаква да бъде ключов играч за "бианконерите" и в този мач. Атаката вероятно ще води Джонатан Дейвид, а зад него ще играе Уестън Маккени. Двойка вътрешни халфове почти сигурно ще са Мануел Локатели и Тюн Копмайнерс.



Хуан Куадрадо може да получи титулярно място за Пиза в двубоя срещу бившия си клуб. Божинов не игра срещу Болоня, но има шанс да започне в Торино. В предни позиции почти сигурно ще стартира Филип Стоилкович.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 27 декември 2025 г. в мач от Серия "А", когато Ювентус победи Пиза като гост с 2:0. Този резултат дава психологическо предимство на торинци преди предстоящия двубой.

Снимки: Gettyimages