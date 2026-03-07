Популярни
Челси трябва да доказва амбициите си в турнира за ФА Къп

  • 7 март 2026 | 06:45
  • 210
  • 0
Челси трябва да доказва амбициите си в турнира за ФА Къп

Рексъм и Челси ще се изправят един срещу друг в мач от осминафиналите на ФА Къп. Срещата е от 19:45 часа на стадион "Рейскорс Граунд". Домакините са в серия от много добри резултати, но срещу тях ще се изправи един от големите фаворити за спечелването на турнира.

Рексъм се намира в отлична форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. Отборът надви с 1:0 като гост Чарлтън, преди това се наложи над Портсмут (2:1) и над Ипсуич (5:3). Единственото равенство дойде срещу Бристол Сити (2:2) на 17 февруари. В предишния кръг на ФА Къп Рексъм елиминира Ипсуич с 1:0.

Челси показва непостоянна форма с две победи, две равенства и една загуба в последните си пет мача. "Сините" разгромиха Астън Вила като гост с 4:1 на 4 март, но преди това загубиха от Арсенал с 1:2. Лондончани завършиха наравно с Бърнли (1:1) на "Стамфорд Бридж", а в предишния кръг на ФА Къп победиха убедително Хъл Сити като гост с 4:0. Серията включва и равенство с Лийдс (2:2).

Рексъм ще разчита на добрата форма на нападателите си Кийфър Мур и Джей Родригес, които са ключови играчи в атаката на отбора. Артур Оконво се очаква да заеме мястото на вратата, докато защитата ще бъде водена от опитния Доминик Хайъм. Джордж Томасон и Джордж Добсън вероятно ще формират партньорство в средата на терена.

За Челси Коул Палмър продължава да бъде основната заплаха в офанзивен план. Сигурен титуляр е и Жоао Педро, който заби хеттрик на "Вила Парк". Рийс Джеймс се възстанови от контузия и може да се завърне в състава. Енцо Фернандес и Мойсес Кайседо се очаква да контролират средата на терена.

Последната среща между двата отбора се състоя на 25 юли 2024 г. в приятелски мач, който завърши с равенство 2:2. Преди това, на 20 юли 2023 г., Челси победи убедително Рексъм с 5:0 в друга контрола.

Това ще бъде първият официален мач между двата отбора от много години насам, което прави срещата още по-интересна. Рексъм ще се опита да се възползва от домакинското предимство и добрата си форма, за да поднесе изненада срещу фаворита Челси.

Снимки: Gettyimages

