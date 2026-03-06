Димитър Кузманов достигна до полуфиналите в Херсонисос

Димитър Кузманов достигна до полуфиналите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос, Гърция, с награден фонд 56 700 евро.

32-годишният българин, който е поставен под номер 8, отстрани първия в схемата Лоренцо Джустино (Италия) с 6:1, 6:1 за час и 22 минути игра.

Кузманов поведе с 5:0 в първия сет с два последователни пробива, спечелвайки две от подаванията си без да даде точка на съперника. На старта на втората част пловдивчанинът започна с брейк още в първия гейм, а впоследствие добави още два пробива, за да си спечели и втория сет със само един загубен гейм.

Българинът тотално доминираше в срещата, спасявайки и седемте точки за брейк на Джустино, а от своя страна реализира 5 от 6-те си възможности за пробив.

На полуфиналите Кузманов ще се изправи срещу победителя от мача между поставения под номер 3 Лукас Ноймайер (Австрия) и Хари Уенделкън (Великобритания).