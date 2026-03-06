Популярни
Ботев разби Септември като гост при 15-ките

  • 6 март 2026 | 12:39
  • 412
  • 0
Ботев разби Септември като гост при 15-ките

Ботев (Пловдив) победи като гост Септември 3:0 в среща от 19-ия кръг на Елитната група до 15 години. Точни за “малките канарчета” бяха Стилиян Видолов, Иван Бичовски, а веднъж се стигна и до автогол.

Срещата започна страхотно за пловдивчани и след само четири минути игра те поведоха в резултата след изстрел на Видолов и последвал автогол. Ботев продължи да бъде по-добрия отбор на терена и в края на полувремето стигна до нови две попадения. Първо Бичовски изведе Видолов, който реализира, а минути по-късно двамата размениха ролите и Видолов асистира на Бичовски.

Николай Христозов: Фактор са

  • 6 март 2026 | 10:55
  • 242
  • 0
Балкан гостува на лидера

  • 6 март 2026 | 10:52
  • 251
  • 0
БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

  • 6 март 2026 | 10:45
  • 5627
  • 10
Ювентус (Малчика) привлече четирима

  • 6 март 2026 | 10:41
  • 319
  • 0
Треньорът на Устрем: Ще бием дубъла на Черно море, въпреки че са по-добре физически

  • 6 март 2026 | 10:23
  • 230
  • 1
Играч на ЦСКА играе със счупен пръст

  • 6 март 2026 | 09:30
  • 1405
  • 1
Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

  • 6 март 2026 | 11:16
  • 2941
  • 7
БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

  • 6 март 2026 | 10:45
  • 5627
  • 10
Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

  • 6 март 2026 | 10:24
  • 3658
  • 0
Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

  • 6 март 2026 | 07:40
  • 4194
  • 4
Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 06:35
  • 6511
  • 6
Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

  • 6 март 2026 | 07:02
  • 6592
  • 2