Ботев разби Септември като гост при 15-ките

Ботев (Пловдив) победи като гост Септември 3:0 в среща от 19-ия кръг на Елитната група до 15 години. Точни за “малките канарчета” бяха Стилиян Видолов, Иван Бичовски, а веднъж се стигна и до автогол.

Срещата започна страхотно за пловдивчани и след само четири минути игра те поведоха в резултата след изстрел на Видолов и последвал автогол. Ботев продължи да бъде по-добрия отбор на терена и в края на полувремето стигна до нови две попадения. Първо Бичовски изведе Видолов, който реализира, а минути по-късно двамата размениха ролите и Видолов асистира на Бичовски.