  2. Ботев (Нови пазар)
  3. Йордан Миленов: Задължителна победа

Йордан Миленов: Задължителна победа

  • 6 март 2026 | 12:22
  • 99
  • 0

Утре, Ботев (Нови пазар) приема СФК Светкавица 2014 (Търговище) в Каспичан. Срещата е от 20-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Изиграхме добър мач срещу лидера Септември (Тервел). Показахме, че можем да се надиграваме и с най-силните. Предстои първи домакински двубой. Светкавица 2014 ще е амбициран да се представи на ниво. Това не ни притеснява. Леки мачове няма. 90 минути трябва да се раздаваме. Длъжни сме да вземем точките“, коментира пред Sportal.bg Йордан Миленов, играещ президент на Ботев.

