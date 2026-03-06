Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волов (Шумен)
  3. Иван Станчев: Да си свършим работата

Иван Станчев: Да си свършим работата

  • 6 март 2026 | 12:17
  • 112
  • 0

Утре, Волов-Шумен 2007 приема втория отбор на Спартак във Варна. Срещата е от 20-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Излизаме срещу отбор от млади момчета с потенциал, подготвени, амбицирани да се развиват за да намерят мястото си в мъжкия футбол. Уверени сме във възможностите си. Най-важното е да сме пределно мобилизирани и да изиграем концентрирано 90-те минути. Направим ли го, ще излезем с чест от двубоя. Важно е да спечелим, за да поправим грешката, която допуснахме срещу Черно море II. На лице са предпоставки за интересен мач“, коментира пред Sportal.bg президента на шуменски клуб Иван Станчев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Николай Христозов: Фактор са

Николай Христозов: Фактор са

  • 6 март 2026 | 10:55
  • 160
  • 0
Балкан гостува на лидера

Балкан гостува на лидера

  • 6 март 2026 | 10:52
  • 162
  • 0
БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

  • 6 март 2026 | 10:45
  • 3040
  • 7
Ювентус (Малчика) привлече четирима

Ювентус (Малчика) привлече четирима

  • 6 март 2026 | 10:41
  • 213
  • 0
Треньорът на Устрем: Ще бием дубъла на Черно море, въпреки че са по-добре физически

Треньорът на Устрем: Ще бием дубъла на Черно море, въпреки че са по-добре физически

  • 6 март 2026 | 10:23
  • 187
  • 1
Играч на ЦСКА играе със счупен пръст

Играч на ЦСКА играе със счупен пръст

  • 6 март 2026 | 09:30
  • 1139
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

  • 6 март 2026 | 11:16
  • 1501
  • 4
БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

  • 6 март 2026 | 10:45
  • 3040
  • 7
Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

  • 6 март 2026 | 10:24
  • 2142
  • 0
Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

  • 6 март 2026 | 07:40
  • 3343
  • 4
Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 06:35
  • 5569
  • 5
Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

  • 6 март 2026 | 07:02
  • 5617
  • 2