Иван Станчев: Да си свършим работата

Утре, Волов-Шумен 2007 приема втория отбор на Спартак във Варна. Срещата е от 20-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Излизаме срещу отбор от млади момчета с потенциал, подготвени, амбицирани да се развиват за да намерят мястото си в мъжкия футбол. Уверени сме във възможностите си. Най-важното е да сме пределно мобилизирани и да изиграем концентрирано 90-те минути. Направим ли го, ще излезем с чест от двубоя. Важно е да спечелим, за да поправим грешката, която допуснахме срещу Черно море II. На лице са предпоставки за интересен мач“, коментира пред Sportal.bg президента на шуменски клуб Иван Станчев.