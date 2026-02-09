Популярни
  Футболист от Втора лига се завърна във Волов-Шумен 2007

  9 фев 2026
Любослав Маринов ще играе за Волов-Шумен 2007 през пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. Той е на 21 години и се завръща в родния си отбор. Играе като десен защитник и пристига от Миньор (Перник). За „чуковете“ Маринов изигра 15 мача през есенния полусезон на Втора лига, в които направи и една асистенция. Преди това е обличал екипа и на Спартак (Варна), за който записа дебют в Първа лига през миналия сезон. След като проведе цялата подготовка с „жълто-сините“, стана ясно, че остава в отбора и ще носи екипа с номер 17.

Снимка: fcvolovshumen.com

