Ранна загуба за Винъс Уилямс в Индиън Уелс

  6 март 2026 | 12:10
Ранна загуба за Винъс Уилямс в Индиън Уелс

Седемкратната шампионка в турнири за Големия шлем Винъс Уилямс отпадна в първия кръг на надпреварата по тенис за жени в Индиън Уелс, който е с награден фонд 9.415 милиона щатски долара. 45-годишната американка загуби с 3:6, 7:6(4), 1:6 срещу квалификантката Диан Пари.

Уилямс, подкрепяна от пълни трибуни в слънчева, но ветровита Калифорния, отстъпи първия сет с пробив в шестия гейм, но изравни във втората част след тайбрек. Тя обаче загуби два гейма на собствен сервис в последния сет и вече е с баланс 0-5 през годината.

"Феновете са фантастични и вярват в мен. Радвам се да играя за тях дори и на тренировка. Днес мачът бе труден, но в спорта и в живота е така. Приела съм това. От този мач не мога да си извлека поуки, тъй като е невъзможно да се играе при такъв вятър", каза Уилямс, цитирана от агенция Ройтерс.

Уилямс, родена в южната част на Калифорния, направи дебюта си на Индиън Уелс през 1996.

Дона Векич, също участваща с "уайлдкард" на турнира, спечели със 7:6(4), 7:6(5) срещу Тереза Валентова в първия кръг, а австрийската тийнейджърка Лили Тагер надви Варвара Грачова с 6:2, 6:4. И за двете това са първи победи в професионалния тур от началото на годината, но пътят до тях е различен.

Векич играе за 11-и път в Индиън Уелс и спечели срещу чехкинята Тереза Валентова, с което хърватката записа първи успех в турнири на УТА от Шенай през октомври. В следващия кръг тя ще срещне Джесика Пегула.

През миналата година Векич бе поставена под номер 22 в основната схема, а през тази година е 103-а в световната ранглиста. По същото време през 2025 тийнейджърката Валентова достигна финала на турнир на ниво ITF W75 в Търнава и бе в подножието на топ 200 в света.

За Тагер това бе едва шести мач в професионалния тенис тур и първи на ниво WТА 1000, но тя надигра категорично опитната Грачова. Австрийката записа четири пробива и отстъпи само веднъж на собствен сервис, а във втория кръг ще изиграе най-големия мач в кариерата си - срещу Мария Сакари.

В мач между равнопоставени тенисистки, 44-та в света Катержина Синякова спечели с 1:6, 6:4, 6:1 срещу София Кенин, която се намира само на една позиция зад нея. В следващия кръг чехкинята ще се изправи срещу поставената под номер 27 Лейла Фернандес.

