Забивка на Уендъл Картър-младши в последната секунда провали завръщането на Купър Флаг

Орландо Меджик надигра Далас Маверикс със 115:114 в оспорван мач и провали завръщането на Купър Флаг след контузия.

При 37,7 оставащи секунди Флаг вкара тройка и даде преднина на Далас от четири точки, но Орландо отбеляза пет поредни пункта и спечели срещата със забивка на Уендел Картър Джуниър 1,4 секунди преди края.

WENDELL CARTER JR. COMES UP CLUTCH FOR THE ORLANDO MAGIC 🥶 pic.twitter.com/5jQHtOE2HB — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 6, 2026

Тристан да Силва беше най-резултатен за Орландо с 19 точки, Джейлън Съгс добави 17 и 7 асистенции, докато Паоло Банкеро записа дабъл-дабъл от 16 точки и 12 борби.

Картър вкара 15. а Флаг отбеляза 18 пункта, като стреля 7 от 22 за 26 минути. С това първият избор в драфта на НБА и най-резултатeн новобранец в лигата премина границата от 1000 точки в 50-ия си мач в кариерата и стана вторият най-млад играч в историята, достигнал тази граница. Освен това 19-годишният Флаг се присъедини към Майкъл Джордан и Лука Дончич като единствените играчи след сливането на НБА и АБА през 1976 година с 1000 точки, 300 борби и 200 асистенции в първите си 50 часа. Флаг пропусна предишните осем мача на отбора си поради разтежение на левия крак.

1,000 CAREER POINTS FOR COOPER FLAGG 👏



He becomes the second-youngest player in NBA history to reach that mark! pic.twitter.com/4YGBaRSWcV — NBA (@NBA) March 6, 2026

Клей Томпсън напомни за най-добрите си години, след като влезе от пейката и вкара 7 от 12-те си опита отдалеч за общо 24 точки. Крис Мидълтън отбеляза 10 от своите 19 точки през последната четвърт, но Маверикс загубиха за 15-и път в последните си 17 мача.

Пи Джей Уошингтън и Купър Флаг отбелязаха по 18, като последният спечели пет борби и направи шест асистенции.

Далас игра без Брандън Уилямс, който е с контузия на левия квадрицепс.