Димчо Ненов за мача с Марица (Пловдив)

Утре Нефтохимик (Бургас) ще гостува на Марица (Пловдив). Срещата е от 23-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„В последния ни мач, бяхме на няколко минути от победа над лидера. Предстои ни втори пореден двубой с един от фаворитите в първенството. Марица (Пловдив) има качествени футболисти, добре комплектован отбор е. Ще ни е много трудно. Не се оплакваме, нито се притесняваме. Това е част от процеса на израстването ни. На лице са предпоставки за хубав мач. Излизаме да се надиграваме“, коментира пред Sportal.bg Димчо Ненов, треньор на бургазлии.