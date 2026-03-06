Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Чикаго удържа Финикс за втората си победа в три мача след серия от 11 загуби

Чикаго удържа Финикс за втората си победа в три мача след серия от 11 загуби

  • 6 март 2026 | 11:31
  • 212
  • 0
Чикаго удържа Финикс за втората си победа в три мача след серия от 11 загуби

Колин Секстън отбеляза 30 точки, а Чикаго Булс удържаха Финикс Сънс със 105:103, спечелвайки втора победа в последните си три мача след серия от 11 загуби.

“Слънцата” изоставаха с 12 точки по-малко от шест минути преди края, но намалиха пасива си до 104:103 след тройка на Девин Букър 23 секунди преди края. Джейлън Грийн имаше шанс да даде за пръв път преднина на Сънс, но пропусна. Амир Кофи от Финикс фаулира Ник Ричардс 4,1 секунди преди края. Ричардс вкара първия наказателен удар, но пропусна втория.

Тре Джоунс допринесе с 21 точки за успеха на Чикаго, а Гершон Ябуселе вкара 16, включително три тройки.

“Биковете” бяха без Матас Бузелис и Джош Гиди, след като контузиха глезените си при домакинска загуба от Оклахома Сити във вторник вечерта.

Букър поведе Финикс с 27 точки във втория си мач, след като пропусна четири поради контузия на дясното бедро. Грейсън Алън добави пет тройки и общо 21 точки, а Грийн вкара 12 точки с 5 от 20 стрелби. Амир Кофи също се отчете с 12.

Сънс бяха без Дилън Брукс, който е в лазарета с фрактура на лявата ръка.

Чикаго е 12-и в Източната конференция, докато Финикс заема седмата позиция на Запад.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

ЛеБрон с историческо постижение при загуба на Лейкърс от Денвър

ЛеБрон с историческо постижение при загуба на Лейкърс от Денвър

  • 6 март 2026 | 10:35
  • 418
  • 0
Резултати в НБА

Резултати в НБА

  • 6 март 2026 | 07:37
  • 2215
  • 0
Оспорвани битки и домакински победи в началото на кръг №30 в Евролигата

Оспорвани битки и домакински победи в началото на кръг №30 в Евролигата

  • 5 март 2026 | 23:55
  • 5295
  • 0
Везенков и Уолкъп аут за голямото гръцко дерби в Евролигата, още една въпросителна в Олимпиакос

Везенков и Уолкъп аут за голямото гръцко дерби в Евролигата, още една въпросителна в Олимпиакос

  • 5 март 2026 | 20:34
  • 1331
  • 0
Пред Sportal.bg! Камен Алипиев и Петко Маринов с анализ на случващото се в Sesame НБЛ

Пред Sportal.bg! Камен Алипиев и Петко Маринов с анализ на случващото се в Sesame НБЛ

  • 5 март 2026 | 20:17
  • 4855
  • 2
Алипиев и Маринов коментират спорната дисквалификация и заплахите срещу треньора на Локомотив Пловдив

Алипиев и Маринов коментират спорната дисквалификация и заплахите срещу треньора на Локомотив Пловдив

  • 5 март 2026 | 19:31
  • 6089
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

  • 6 март 2026 | 11:16
  • 1452
  • 4
БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

  • 6 март 2026 | 10:45
  • 2963
  • 7
Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

  • 6 март 2026 | 10:24
  • 2093
  • 0
Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

  • 6 март 2026 | 07:40
  • 3316
  • 4
Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 06:35
  • 5543
  • 5
Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

  • 6 март 2026 | 07:02
  • 5588
  • 2