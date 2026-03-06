Чикаго удържа Финикс за втората си победа в три мача след серия от 11 загуби

Колин Секстън отбеляза 30 точки, а Чикаго Булс удържаха Финикс Сънс със 105:103, спечелвайки втора победа в последните си три мача след серия от 11 загуби.

“Слънцата” изоставаха с 12 точки по-малко от шест минути преди края, но намалиха пасива си до 104:103 след тройка на Девин Букър 23 секунди преди края. Джейлън Грийн имаше шанс да даде за пръв път преднина на Сънс, но пропусна. Амир Кофи от Финикс фаулира Ник Ричардс 4,1 секунди преди края. Ричардс вкара първия наказателен удар, но пропусна втория.

Тре Джоунс допринесе с 21 точки за успеха на Чикаго, а Гершон Ябуселе вкара 16, включително три тройки.

Collin Sexton went OFF in the Bulls W against the Suns 📈



🔥 30 PTS

🔥 5 AST

🔥 11-19 FG pic.twitter.com/x4hikBr19O — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 6, 2026

“Биковете” бяха без Матас Бузелис и Джош Гиди, след като контузиха глезените си при домакинска загуба от Оклахома Сити във вторник вечерта.

Букър поведе Финикс с 27 точки във втория си мач, след като пропусна четири поради контузия на дясното бедро. Грейсън Алън добави пет тройки и общо 21 точки, а Грийн вкара 12 точки с 5 от 20 стрелби. Амир Кофи също се отчете с 12.

Сънс бяха без Дилън Брукс, който е в лазарета с фрактура на лявата ръка.

Чикаго е 12-и в Източната конференция, докато Финикс заема седмата позиция на Запад.