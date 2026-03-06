Ерик Перо спечели на 20 км в Контиолахти и взе Малкия кристален глобус

Лидерът в генералното класиране Ерик Перо спечели индивидуалния старт на 20 километра от Световната купа по биатлон в Контиолахти, Финландия. С това той спечели и Малкия кристален глобус в дисциплината.

Перо премина дистанцията за 44 минути и 55.7 секунди и не направи нито една грешка в стрелбата, а с перфектна работа с пушката се отличиха всички от първите четирима. Втори на 29.9 секунди финишира норвежецът Стурла Холм Лагрейд, а неговият сънародник Ветле Шастад Кристиансен допълни тройката с пасив от 47.9 секунди от Перо.

Италианецът Лукас Хофер се класира четвърти. Той също завърши без грешка при стрелбата, но по-слабото му представяне в бягането го остави на 1:18.1 минути изоставане. Пети се класира германецът Филип Наврат, като той не успя да свали две мишени и финишира на 2:19.6 минути зад победителя.

От българските биатлонисти най-предно класиране регистрира Васил Зашев. С три пропуска в стрелбата той се нареди на 48-мо място на малко над 6 минути изоставане от първия. Веднага след него, също с три пропуска, остана Константин Василев. Антон Синапов и Владимир Илиев са 81-ви и 82-ри на над девет минути от Ерик Перо. Двамата направиха четири и седем пропуска в стрелбата съответно.

В събота за мъжете предстои щафетно състезание 4х7,5 километра.

В класирането за Световната купа Перо е лидер с 924 точки. Втори със 797 е италианецът Томазо Джакомел, който пропуска остатъка от сезона заради операция на сърцето. На трето място с 697 точки е шведът Себастиан Самуелсон, който днес се класира на 12-о място.

Перо е първи в крайното класиране за Малкия кристален глобус в индивидуалния старт. Той завършва с 211 точки. Втори със 141 е норвежецът Йохан-Олав Ботн, а трети със 133 точки е Емилиен Жаклен от Франция.