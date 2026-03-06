Популярни
С шоу на Уембаняма Спърс разгромиха Пистънс

  • 6 март 2026 | 11:07
С шоу на Уембаняма Спърс разгромиха Пистънс

С впечатляващо представяне на Виктор Уембаняма, Сан Антонио Спърс надви убедително Детройт Пистънс със 121:106 м двубой от редовния сезон l K?D=

Домакините наложиха своя ритъм от самото начало, завършвайки първата четвърт с категоричното 38:23. Разликата продължи да нараства и на полувремето Спърс водеха с 16 точки (71:55), поставяйки основите за победата.

В третата четвърт Пистънс показаха признаци на съпротива и намалиха разликата до осем точки (93:85), опитвайки се да се върнат в мача. Спърс обаче отново вдигнаха оборотите си в последната част и достигнаха без проблеми до крайната победа.

Абсолютен герой за победителите беше Виктор Уембаняма, който доминираше под кошовете с 38 точки, 16 борби и 3 асистенции. Де'Арън Фокс добави 29 точки за тексасци, Джулиан Чампени се отчете с 16, а Стефон Касъл допринесе с дабъл-дабъл от 11 точки и 12 асистенции.

За Пистънс Кейд Кънингам беше най-добрият играч, завършвайки мача с 26 точки, 4 борби и 8 асистенции. Айзея Стюарт вкара 18 точки във втория си мач след изтърпяното наказание за участието си в мелето по време на двубоя срещу Шарлът Хорнетс през февруари.

Това беше втора поредна загуба за "буталата" след тази от Кливланд Кавалиърс преди два дни.

