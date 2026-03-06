В договора на Осимен няма клауза за откупуване, обяви президентът на Галатасарай

Президентът на Галатасарай Дурсун Йозбек потвърди, че в контракта на нападателя Виктор Осимен липсва освобождаваща клауза. Името на голмайстора наскоро беше свързано с интерес от страна на европейски грандове като Ювентус и Байерн (Мюнхен), но по всичко личи, че той ще остане в Турция.

„В договора на Осимен няма освобождаваща клауза. Той е изключително успешен футболист, който ще служи на Галатасарай дълги години“, заяви Йозбек пред Fanatik.„Може би сумата се е смятала за висока в деня, в който го привлякохме, но днес преобладаващото мнение във футболните среди е, че трансферната такса е била ниска, а стойността на играча е много по-висока.“

Йозбек подчерта, че не съществува предварително договорена сума, която би позволила на други клубове да активират напускането на Осимен.

Нигерийският национал се присъедини към Галатасарай под наем през септември 2024 г., преди да осъществи постоянен трансфер на стойност 75 милиона евро през 2025 г. Той е отбелязал 53 гола в 65 мача, а договорът му е до юни 2029 г.