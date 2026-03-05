Чарлс Оливейра срещу Макс Холоуей - кой ще победи в битката на легендите?

В този епизод на “Sportal Fight Club” основна тема на дискусия бе главната битка на предстоящата бойна гала вечер в Лас Вегас UFC 326. Събитието ще бъде оглавено от ММА легендите Чарлс Оливейра и Макс Холоуей. Бившите шампиони на UFC влизат в битка реванш, в която ще бъде заложен BMF пояса на най-елитната верига за смесени бойни изкуства в света.

Гости в студиото ни бяха българските бойци, Руси Минев и Здравко Димитров, които дадоха своите прогнози за основните сблъсъци на UFC 326 и споделиха ценни съвети за младите бойци, които искат да тръгнат по пътя на професионалните бойни спортове.

Минев и Димитров залагат на победа за Макс Холоуей в планирания за пет рунда двубой, а редакторът в медията ни, Борис Тонев, залага на победа със събмишън за Чарлс Оливейра.

Реваншът между живите легенди на ММА ще се проведе този уикенд в неделя сутрин, българско време, като се очаква бойците да стъпят в октагона около 06:00 часа.