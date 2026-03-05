Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Алипиев и Маринов коментират спорната дисквалификация и заплахите срещу треньора на Локомотив Пловдив

Алипиев и Маринов коментират спорната дисквалификация и заплахите срещу треньора на Локомотив Пловдив

  • 5 март 2026 | 19:31
  • 736
  • 1

В нашето студио отново беше доста интересно. Гости в "Интервюто на Sportal.bg" бяха баскетболната легенда Петко Маринов и спортният журналист Камен Алипиев - Кедъра, с които зачекнахме темата за мача от 22-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига между отборите на Миньор 2015 и Локомотив Пловдив, в която перничани победиха със 109-103.

Тя бе белязана от три контузии на играчи от тима на домакините, като Джордан Тали е със счупен нос, Васил Попов с проблеми в прасеца, а Лъчезар Тошков получи дискомфорт в глезена. Освен това старши треньорът на гостите от Пловдив Асен Николов бе дисквалифициран близо 2 минути преди края на втората част, като причината за това е посягане към съдия.

“Аз лично съм учуден, че перничани могат да бъдат с толкова контузии, характерно е , че повече хора извън Перник получават от перничани контузии. Но това е била една истинска битка, най-вероятно. Асен е трябвало да ми се обади на мен да му кажа как да се оправдае пред медиите. Навремето аз имах същия проблем. Обвиниха ме, че съм посегнал да ударя съдията, като ме попитаха пред Дисциплинарната комисия аз казах - “Вие не сте разбрали, аз исках да го прегърна”. Няма как да опита да го удари. Асен Николов първо е много добър треньор за мен, познавам го доста отдавна. Изключително добро, възпитано и интелигентно момче, така, че да, може да е изпушил малко, но чак да посегне да удари.. Но Асен, за да скача чак толкова много, значи е имал някакви негови съмнения за някои отсъждания и т.н. Но при всички положения Локомотив Пловдив показа един страшен прогрес точно под негово ръководство и аз много се радвам, че Локомотив Пловдив вече имат и баскетбол. Дано и в този град Академик Пловдив да играят по-силно, защото Пловдив заслужава да има два отбора.", заяви Маринов.

Какво споделиха двамата специалисти за отбора на Локомотив Пловдив, вижте в нашето видео!

Снимка: НБЛ

