Кедъра и Маринов с коментар за efbet Купа на България

Баскетболната легенда Петко Маринов и спортният журналист Камен Алипиев - Кедъра бяха специални гости в "Интервюто на Sportal.bg", където говориха по доста интересни теми, а една от тях бе турнира efbet Купа на България, който се проведе в периода 19-22 февруари в Ботевград.



Преди старта на разговора те почетоха и легендата Джони Велинов, чието поклонение бе днес.

“Смятам, че от много дълго време такъв турнир не сме виждали и на мен сърцето непрекъснато ме дърпаше към залата в Ботевград и това, което си мислех е - толкова ли сме изпаднали, че хората вече не искат да дойдат и да напълнят залата, близо до София е, най-хубавата зала за баскетбол и най-хубавите мачове, които ние сме гледали в последните години. Не знам кога ще се случи и дали ще се случи изобщо двата полуфинала и финала да завършат с една точка, всеки от тези четири отбора да може да бъде победител в турнира.”, заяви Кедъра.

“Турнирът не беше интересен, беше много интересен. Аз съм от 63-та година в залата и мисля, че такъв турнир не е имало. Трябва да кажа и друго, че той беше много качествен. Наистина имаше много качество, беше хубаво, че много български млади играчи блеснаха на този турнир, доколкото могат да блеснат. Дано това да е отправна точка да могат да растат нагоре, а не да чакаме на лаври. Много хубав турнир. Черно море спечели турнира, аз считам, че заслужено, въпреки тези неща, които ставаха. Този фаул, който се свири…аз също казах, че може би и на мен, ако ми свирят фаул на моя отбор, ако съм треньор, ще реагирам, даже още по-остро. Но в края на краищата не съм специалист. Специалистите казват, че му е влязъл в цилиндъра, не мога да обясня. Но Варна (б.р. Черно море) си заслужиха турнира, защото и сега продължавам да мисля, че те са най-големия конкурент за шампионската титла, защото Васко е направил един страхотен колектив. Той вече няколко години доказва, че умее много добре да селектира американски играчи. Аз не съм видял да вземе слаб американски играч и си спечелиха заслужено купата. Но съм много щастлив и заради Локомотив Пловдив, защото това е клубът на един велик за мен футболист Христо Бонев и много се радвам, че вече има и баскетбол в този клуб. Надявам се да държат високо ниво. Разочарованието беше за Балкан и за Самоков (б.р. Рилски спортист), които все пак са водачи в класирането, но и това се случва в баскетбола. Смятам, че те ще вземат мерки за финалните плейофи.”, смятам Маринов.

