Пред Sportal.bg! Камен Алипиев и Петко Маринов с анализ на случващото се в Sesame НБЛ

Отборите от Sesame Национална баскетболна лига започват ожесточените последни битки от третото завъртане преди плейофите в първенството, а преди това в студиото на Sportal.bg гостуваха журналистът Камен Алипиев - Кедъра и баскетболната легенда Петко Маринов, които направиха обстоен анализ на случващото се до момента в отборите, като коментираха трансферите и представянето на тимовете в Лигата.

Двамата коментираха и разразилия се скандал около времето за почивка на националните състезатели, които играят в българското първенство.

"Скандал, който излезе първо от Спартак. После имаше някакви контри по този въпрос, че това е нещо, което се знае от лятото и това е може би по-лошото. Вчера след мача в Плевен Павлин Иванов даде много готино интервю, което показва какъв професионалист е той. И той каза - "Ние правим това. Нашата работа е да играем. Да, трудно беше, но тук аз дойдох и играх.". Това се отнася за всички други. Въпросът е дали е честно спрямо играчите първо да тръгнат в 2 часа през нощта от хотела, в 5 часа да им е самолетът, след това да има дълъг престой на летището във Варшава, което прави това пътуване около 13 часа и след това трябва да се появят на вечерните тренировки на отборите си, защото на другия ден имат мач от последния кръг на редовното завъртане в Националната баскетболна лига. Това със сигурност може да доведе до неприятни последствия от рода на травми. Слава Богу нямаше такова нещо вчера. Но не е много честно спрямо играчите и те колкото и да са професионалисти и да изкарват парите си от това, в крайна сметка някой трябва да ги пощади. Гадна ситуация, в която можеше да не се забъркваме и можеше да се помисли за календара малко по-добре, защото имаше възможността този кръг да не бъде изигран в сряда, а може би в четвъртък.", заяви Кедъра.

"За мен по-скоро въпросът е принципен. Аз съм бил треньор на националния отбор, играл съм в националния отбор, но за първи път се случва такова нещо. Гледах интервюто на Павлин. Виждате Евролигата, играе се почти през ден, уникални пътувания, та това, което казвам е принципно. То това не е лошо само за играчите, но и за самите отбори. Ако в един отбор има двама-трима играчи, както в Балкан мисля, че беше...те идват след 10 дни, синхронът може да е малко загубен, те са ощетени. Не може да пристигат играчите от националния отбор и на другия ден да играят.", смята Маринов.

Те започнаха и темата за отборите в Sesame НБЛ и всичко по-интересно, което се случва около тях. "

"Желко Лукаич е доказан треньор. Аз знам философията на сръбските треньори, защото все пак много години съм контактувал с тях. Те много държат един отбор да има идеи, да има философия. Той е успял за това време да прокара идеите си. Най-важното е, че те се пребориха просто за победата, но "избухнаха" играчи. Докато Самоков (б.р. Рилски спортист) мисля, че са малко разклатени след Купата. Имам чувство, че има някакво недоверие. Аз гледам и изражението на играчите от резервната скамейка. Дано да намерят сили, защото Самоков - отборът, спонсорът Пешо Георгиев не заслужават отборът да изглежда така.", смята Маринов.



"Има един важен факт. Рилски спортист смениха гард и висок играч и двамата, които дойдоха сега са по-слаби от предишните. Те ги направиха така нещата, че селекцията им да се надгради, но на практика Глишич, който вчера започна в основната петица не прави нищо, което да запомниш, просто присъстваше в едни известни периоди на игрището. И това няма начин да не се отрази. Не са за оплакване в никакъв случай Рилски спортист, защото имат дълбочина и са отборът, който има най-добрите условия и най-добрата обстановка за подготовка, така че въобще не трябва да ги изключваме от схемата.", изрази мнението си Алипиев.

"Смятам, че за пръв път като че ли Балкан нямаха стил (б.р. на турнира за Купата на България). Ботевградският стил го знаем какъв е, а видяхме изключително индивидуална игра. Второ, те винаги са имали добра комуникация с центровете отдолу, а те сега нямаха центрове отдолу. Центровете им играеха като четворки. Когато играеш така, те може да са много добри играчи, но те нямат игра под коша. В същото време Андрей Иванов се върна след дълга контузия, но аз считам, че той можеше да бъде използван доста по-рационално, това е лично мое мнение. Балкан, ако не си пооправят това, което говорихме за идеи - малко по-колективно начало да има в тяхната игра, бързината, която е характерна винаги за техния баскетбол, остротата, защитата, мисля, че залитнаха малко в индивидуална игра, много дрибъл, което не е стил на Ботевград, ако вземат мерки да ги отстранят тези неща и си подобрят играта в подкошието, пак ще бъдат конкуренти за шампионската титла.", заяви Петко Маринов. К

Анализът на Камен Алипиев и Петко Маринов за всички отбори в Sesame Национална баскетболна лига, гледайте в нашето видео!

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg