Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Неразказани истории за Васил Евтимов и отговор на въпроса - "Кой може да спре Ламонт Уест?"

Неразказани истории за Васил Евтимов и отговор на въпроса - "Кой може да спре Ламонт Уест?"

  • 5 март 2026 | 18:42
  • 1458
  • 0

Баскетболната легенда Петко Маринов и спортният журналист Камен Алипиев - Кедъра бяха специални гости в студиото на Sportal.bg, където изразиха мнението си по доста интересни теми - турнира efbet Купа на България, случващото се в Sesame Национална баскетболна лига и отвориха скоба, за да разкрият неразказани досега истории за старши треньора на Черно море Тича Васил Евтимов.

Двамата споделиха мнението си и за една от звездите на "моряците" Ламонт Уест, който често споделя в интервюта, че никой не може да го пази в българското първенство. Те обясниха защо това е така и какви качества притежава американецът, който грабна приза MVP в турнира за Купата, а днес бе обявен и за най-полезния играч на 22-ия кръг в Лигата, след като се разписа с 31 точки , овладя 4 борби, записа 2 асистенции и 3 отнети топки при победата на варненци с 92-86 над Шумен.

Какво казаха Алипиев и Маринов, вижте в нашето видео!

Снимка: Черно море Тича - Фейсбук

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Лидерът на Запад Оклахома Сити спечели гостуването си срещу Ню Йорк

Лидерът на Запад Оклахома Сити спечели гостуването си срещу Ню Йорк

  • 5 март 2026 | 10:55
  • 967
  • 0
Борислава Христова и Атинайкос на финал в Еврокъп

Борислава Христова и Атинайкос на финал в Еврокъп

  • 4 март 2026 | 23:39
  • 1008
  • 1
Ясикевичус се прибра благополучно в Истанбул от Дубай

Ясикевичус се прибра благополучно в Истанбул от Дубай

  • 4 март 2026 | 23:24
  • 816
  • 0
Асен Николов пред Sportal.bg: Беше ми неприятно да получавам заплахи и да слушам обиди от един главен съдия

Асен Николов пред Sportal.bg: Беше ми неприятно да получавам заплахи и да слушам обиди от един главен съдия

  • 4 март 2026 | 22:52
  • 2349
  • 0
Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Благодаря на моите момчета, че днес оставиха сърцата си на терена

Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Благодаря на моите момчета, че днес оставиха сърцата си на терена

  • 4 март 2026 | 22:23
  • 1155
  • 0
Голяма изненада в Плевен, ето какво още се случи в 22-ия кръг на Sesame НБЛ

Голяма изненада в Плевен, ето какво още се случи в 22-ия кръг на Sesame НБЛ

  • 4 март 2026 | 21:15
  • 10933
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Левски

Лудогорец 0:0 Левски

  • 5 март 2026 | 19:30
  • 78623
  • 191
Напрежение в Разград! Съдията предупреди, че ще прекрати Лудогорец - Левски

Напрежение в Разград! Съдията предупреди, че ще прекрати Лудогорец - Левски

  • 5 март 2026 | 19:03
  • 15212
  • 16
ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

  • 5 март 2026 | 17:40
  • 39436
  • 108
Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

  • 5 март 2026 | 15:12
  • 34963
  • 55
Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

  • 5 март 2026 | 19:42
  • 1922
  • 0
ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

  • 5 март 2026 | 13:31
  • 29113
  • 96