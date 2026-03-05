Неразказани истории за Васил Евтимов и отговор на въпроса - "Кой може да спре Ламонт Уест?"

Баскетболната легенда Петко Маринов и спортният журналист Камен Алипиев - Кедъра бяха специални гости в студиото на Sportal.bg, където изразиха мнението си по доста интересни теми - турнира efbet Купа на България, случващото се в Sesame Национална баскетболна лига и отвориха скоба, за да разкрият неразказани досега истории за старши треньора на Черно море Тича Васил Евтимов.

Двамата споделиха мнението си и за една от звездите на "моряците" Ламонт Уест, който често споделя в интервюта, че никой не може да го пази в българското първенство. Те обясниха защо това е така и какви качества притежава американецът, който грабна приза MVP в турнира за Купата, а днес бе обявен и за най-полезния играч на 22-ия кръг в Лигата, след като се разписа с 31 точки , овладя 4 борби, записа 2 асистенции и 3 отнети топки при победата на варненци с 92-86 над Шумен.

Какво казаха Алипиев и Маринов, вижте в нашето видео!

Снимка: Черно море Тича - Фейсбук