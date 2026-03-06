Английската федерация започва разследване срещу Педро Нето

Английската футболна асоциация (ФА) съобщи в четвъртък, че е повдигнала обвинение срещу Педро Нето за „неадекватно поведение, като не е напуснал терена и/или е използвал обидни думи срещу съдиите“ при загубата (1:2) на Челси от Арсенал, след като португалският национал получи втори жълт картон в рамките на три минути и беше изгонен.

"Педро Нето беше обвинен, след като беше изгонен в 70-ата минута на мача от Премиър лийг между Челси и Арсенал в неделя, 1 март. Твърди се, че играчът е действал неподходящо, като не е напуснал терена незабавно и/или е използвал обидни думи срещу съдиите на мача. Педро Нето има срок до понеделник, 9 март, за да представи своя отговор", обявиха от федерацията.

Педро Нето не скри разочарованието си от изгонването и напусна терена бавно, като освен това силно оспорваше решението на съдийския екип.

Педро Нето отсъстваше от победата (4:1) на Челси срещу Астън Вила поради наказание, но може отново да остане извън игра, в зависимост от развитието на този процес, който идва, след като Лиъм Росиниър критикува недисциплинираността на някои от своите играчи.

Португалският национал видя десетия червен картон, показан на играчи на Челси този сезон, което, съчетано с дефанзивни грешки при статични положения, предизвика критики от страна на треньора към отбора, без да назовава конкретни играчи.

„Колективно, и аз самият като лидер, трябва да поемем повече отговорност за нашите дисциплинарни решения и за ситуациите, в които допускаме голове“, заяви треньорът, който след това се обърна към дисциплинарните въпроси на отбора. „Това е проблем с концентрацията и вниманието, който трябва да разрешим. Знам, че клубният рекорд не е добър от началото на сезона, а сега се влошава.“

Челси играе с Рексъм за Купата на Англия на 7 март и четири дни по-късно с ПСЖ, за първия мач от осминафиналите на Шампионската лига. Следващият мач на клуба в Премиър лийг е срещу Нюкасъл на 14-ти, когато вече може да има развръзка по случая.

Снимки: Imago