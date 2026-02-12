Бдин надви сърби

Бдин (Видин) се наложи с 2:1 над гостуващия му Тимок (Зайчар, Сърбия) в приятелска среща. Домакините започнаха плахо. Съперникът обаче не се възползва. След почивката, треньора на бдинци Мартин Методиев пусна в игра доста момчета от втория отбор. Владислав Кирилов даде преднина на видинския тим с попадение в 59-ата минута. Скоро обаче равенството беше възстановено. Развръзката настъпи десетина минути преди края, когато Радослав Захариев реализира победния гол след асистенция на Денис Димитров-Бебето.