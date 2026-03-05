Недялко Москов: Задължителна победа, Съдийската комисия към БФС – Пловдив не се справя

На 7 март, едноименния тим на Несебър приема Локомотив II (Пловдив). Срещата от 23-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Излизаме срещу млади футболисти. Вторите отбори винаги са добре подготвени. След като загубихме две точки срещу Нефтохимик, нямаме друга алтернатива освен победа, защото аванса ни пред втория в класирането се стопи на две точки. Задължително трябва да спечелим предстоящия двубой, ако искаме да останем на върха. Надявам се на безпристрастно съдийство, защото в последния мач ни ощетиха. Има какво да се желае от съдийството. Не се справят, виждаме все скандали по стадионите. Видно е, че този състав на Съдийската комисия към БФС – Пловдив не се справя. Извършват се някакви промени на съдиите, без да се уведомяват клубовете. Ето, за нашия мач с Нефтохимик, съдията е бил сменен предната вечер – 27 февруари, петък в 21:00 часа. Това ще продължава, докато е настоящия състав на Съдийската комисия. Сега очаквам примерно предстоящия ни двубой да го ръководи международен съдия. Казвам тези неща, не за да търся подкрепа и облаги за Несебър. Още преди старта на пролетния полусезон заявих, че не сме готови на сто процента. Постепенно обаче ще навлезем в оптимална форма, уверени сме във възможностите си“, коментира пред Sportal.bg Недялко Москов, президент на Несебър.