Недялко Москов: Явно се обслужват нечии интереси, ако на някои не им стигат парите, да си потърсят друга работа

Едноименният тим на Несебър ще играе утре с Нефтохимик в Бургас. Срещата е от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Нефтохимик е от добрите отбори. Класирането му е достатъчно доказателство. Разчита на млади футболисти. Най-важното за нас в предстоящия мач са трите точки. Притесняваме ме лошият терен, на който ще играем. Но това е Трета лига и трябва да се приспособим и да победим.

Другите ми притеснения са свързани със съдийството. В предишния ни мач победихме само с пет гола, а можеше с повече. И досега не намирам логично обяснение защо двубоя ни с Димитровград трябваше да го ръководи съдия от професионалния футбол, чак от Пловдив. Нелогично беше също и съдия от Ямбол да пътува до Смолян за да свири мача на Родопа със Созопол. Явно се обслужват нечии интереси, не знам на кого. А полусезона едва започва. Искам да кажа на членовете на Съдийската комисия към Зоналния съвет на БФС – Пловдив, че ако не им стигат парите, да си потърсят друга работа, а не от сегашната им позиция да се опитват да си осигуряват допълнителни доходи. Несебър се бори за първото място с Марица (Пловдив) и е меко казано несериозно мачовете му да ги ръководят съдии от Пловдив“, коментира пред Sportal.bg Недялко Москов, президент на Несебър.

Снимка: dimitrovgrad1947.com