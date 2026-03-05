Популярни
  Нанков: Ще запомним Бате Джони с неговата доброта и професионализъм

Нанков: Ще запомним Бате Джони с неговата доброта и професионализъм

  • 5 март 2026 | 11:20
  • 406
  • 0

Бившият футболист на ЦСКА – Анатоли Нанков, беше един от многото присъстващи на поклонението пред големия Георги Велинов. Нанков заяви, че винаги ще помни Джони Велинов като добър приятел.

„Джони Велинов беше страхотен човек, дал много за футбола в България. Той е голям футболист, голям вратар. Ще го запомним с неговата доброта и професионализъм. Беше изключително добър човек, радвал много феновете на футбола в България. Ще го запомня с това, че беше добър приятел. Бог да го прости. Съболезнования на близките му! За съжаление, изпращаме още една голяма личност“.

