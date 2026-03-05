Популярни
Григор: Няма да лъжа, много е трудно да се върна в играта

  • 5 март 2026 | 10:01
  • 1472
  • 1
Григор Димитров призна, че му е много трудно да се завърне в професионалния спорт, след като разкъса гръден мускул на “Уимбълдън”.

„Опитвам се да намеря пътя обратно, няма да лъжа, много е трудно“, заяви пред руския YouTube канал „Больше“ най-добрият български тенисист.

Димитров все пак намира и нещо положително в дългото си отсъствие от корта.

“Винаги се опитвам да намеря положителната страна на всяка ситуация. Даже когато се сблъсквам с неприятни неща като моята травма. Отне ми няколко седмици да осъзная какво ми се е случило и бе тъжно. Но пък ми даде нови предизвикателства, с каквито не се бях сблъсквал в кариерата си. Отидох няколко пъти на ваканция, а никога не съм почивал толкова в живота си. Можех да бъда себе си и това ме промени отвътре в положителен план – сега живея с различни цели, възприятия и опит. Просто ще се опитвам да правя каквото мога. И да поддържам тялото си. Всичко идва на приливи и отливи. Човек трябва да се опитва да живее с лекота“.

Довечера Гришо се завръща на корта в Индиън Уелс, където негов съперник на старта ще бъде Теренс Атман (Фр), който миналата седмица го спря в Акапулко. Там 34-годишният хасковлия все пак взе една победа на двойки с 11 г. по-младия от него Флавио Коболи. По-късно италианецът вдигна купата на сингъл и увери, че отдавна молел българина да му стане треньор.

„Това е наша шегичка, която Коболи повтаря от години. Той е едно от най-готините момчета, на които се радвам и харесвам едновременно. Справя се толкова добре през последните няколко седмици, играхме добре заедно. Важно е за това поколение да съхрани уважението, признанието и любовта към това, с което се занимава. А Флавио обича тениса и гори в него. Не искам да казвам голяма дума, но би било забавно да прекараме няколко седмици заедно“, коментира Гришо.

Относно наемането на бившия №3 Давид Налбандян в щаба си, той поясни: „Израснах, докато се сменяха поколение след поколение, и разбрах, че всеки си има своето собствено време. Исках да работя с някого, който не е много далеч от моята възраст, който е бил като мен и дори по-добър. И вижда всичко, през което преминавам, от много различна перспектива, при цялото ми уважение към останалите специалисти и бившите ми треньори. Настоящата ситуация се различава от всичко, което ми се е случвало в спорта“.

„Безкрайно съм благодарен на всички хора, с които съм работил, защото всичко беше супер страхотно – добави Димитров. - Ако догодина или след няколко години се оттегля, няма да имам никакво съжаление за нищо, каквото не изпитвам и сега, което е чудесно. Ала усещам, че имам много още да дам, за което са ми нужни не само правилните хора, но и такива с много опит. Например с контузиите. Аз не бях имал голяма травма в живота си, а Налбандян се е справял с много такива. Той може да ме разбере и да повярва в мен, а това е много трудно в ситуацията, в която се намирам. Гордея се много със себе си, че имам куража да приема това, през което преминавам, и да продължа да вярвам“, заяви Григор Димитров, цитиран от “Телеграф”.

