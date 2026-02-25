Лошата серия на Григор продължава

Григор Димитров отпадна още в първия кръг на сингъл на тенис турнира от сериите ATP 500 на твърди кортове в Акапулко (Мексико) с награден фонд 2,46 милиона долара. Българинът загуби с 3:6, 3:6 от номер 62 в световната ранглиста Теренс Атман (Франция), а срещата продължи 83 минути.

Димитров успя да спаси две точки за пробив при 2:2 в първия сет, но след 3:2 загуби следващите четири гейма за 3:6. Неубедителната серия на българския тенисист продължи в началото на втората част, в която изостана с 0:3. Хасковлията пропусна две възможности да върне пробива при 1:3, като това бяха и единствените му възможности да се върне в мача при сервис на Атман. Французинът поведе с 5:3 и от втория си мачбол сложи край на двубоя.

Така Григор записа четвърто поражение в общо петте си мача на сингъл от началото на годината. Той започна новия сезон с успех срещу Пабло Кареньо Буста, но след това последваха четири поредни загуби: от Рафаел Колиньон във втория кръг в Бризбън,от Томаш Махач на Откритото първенство на Австралия, от американеца Алекс Микелсен в Далас и сега от Теренс Атман в Акапулко.

Следващото участие на сингъл за Григор Димитров е турнирът от сериите Мастърс 1000 в Индиън Уелс, който ще се проведе от 4 до 15 март.

Българинът продължава на двойки в Акапулко, където негов партньор е Флавио Коболи от Италия.