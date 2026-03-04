Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Локо (Пд) без половин дузина играчи срещу ЦСКА 1948, Умарбаев се завръща

Локо (Пд) без половин дузина играчи срещу ЦСКА 1948, Умарбаев се завръща

  • 4 март 2026 | 18:04
  • 367
  • 0
Локо (Пд) без половин дузина играчи срещу ЦСКА 1948, Умарбаев се завръща

Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) се изправя срещу ЦСКА 1948 в мач от 24-тия кръг на efbet Лига. Двубоят е в четвъртък (05.03) от 15:45 часа на "Лаута". Последното занимание на "смърфовете" се проведе на централния терен на "Лаута".

Парвиз Умарбаев се завръща за "черно-белите" след изтърпяно наказание. Димитър Илиев, Калоян Костов, Крист Лонгвил, Ефе Али, Александър Александров и Енцо Еспиноса няма да бъдат на разположение на Душан Косич.

Локо (Пд) пусна билетите за ЦСКА 1948
Локо (Пд) пусна билетите за ЦСКА 1948

Групата за мача с ЦСКА 1948 се състои от 21 футболисти, като един ще отпадне преди срещата:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Тодор Павлов, Мартин Русков, Денис Кирашки, Лукас Риян, Мартин Атанасов, Миха Търдан, Ивайло Иванов, Георги Чорбаджийски, Парвиз Умарбаев, Запро Динев, Франсиско Политино, Каталин Иту, Жулиан Лами, Севи Идриз, Мариян Вангелов, Аксел Велев, Жоел Цварц.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Драган Джаич: Ако не беше войната, Звезда щеше да спечели отново КЕШ

Драган Джаич: Ако не беше войната, Звезда щеше да спечели отново КЕШ

  • 4 март 2026 | 15:46
  • 1633
  • 0
Нападател на Лудогорец се завърна в Аржентина

Нападател на Лудогорец се завърна в Аржентина

  • 4 март 2026 | 15:45
  • 1074
  • 0
Локо (Пд) пусна билетите за ЦСКА 1948

Локо (Пд) пусна билетите за ЦСКА 1948

  • 4 март 2026 | 15:08
  • 389
  • 0
Черно море и Арда с постен хикс на "Тича", куриозен момент беляза срещата

Черно море и Арда с постен хикс на "Тича", куриозен момент беляза срещата

  • 4 март 2026 | 17:52
  • 16743
  • 36
С концерт на Античния театър Локомотив (Пловдив) отбелязва вековния си юбилей

С концерт на Античния театър Локомотив (Пловдив) отбелязва вековния си юбилей

  • 4 март 2026 | 14:56
  • 542
  • 3
Ботев (Пловдив): Когато трибуните горят - отборът гори на терена!

Ботев (Пловдив): Когато трибуните горят - отборът гори на терена!

  • 4 март 2026 | 14:52
  • 564
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Ботев (Враца), голям пропуск на гостите

ЦСКА 0:0 Ботев (Враца), голям пропуск на гостите

  • 4 март 2026 | 18:28
  • 13845
  • 46
Лошо! Пиян турист блъсна Малена Замфирова, тя е с множество фрактури

Лошо! Пиян турист блъсна Малена Замфирова, тя е с множество фрактури

  • 4 март 2026 | 17:20
  • 34904
  • 18
Черно море и Арда с постен хикс на "Тича", куриозен момент беляза срещата

Черно море и Арда с постен хикс на "Тича", куриозен момент беляза срещата

  • 4 март 2026 | 17:52
  • 16743
  • 36
Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

  • 4 март 2026 | 12:48
  • 21522
  • 38
Пак осъдиха Хари Магуайър за изцепката в Гърция

Пак осъдиха Хари Магуайър за изцепката в Гърция

  • 4 март 2026 | 17:03
  • 7671
  • 4
Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

  • 4 март 2026 | 14:27
  • 14813
  • 14