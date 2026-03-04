Локо (Пд) без половин дузина играчи срещу ЦСКА 1948, Умарбаев се завръща

Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) се изправя срещу ЦСКА 1948 в мач от 24-тия кръг на efbet Лига. Двубоят е в четвъртък (05.03) от 15:45 часа на "Лаута". Последното занимание на "смърфовете" се проведе на централния терен на "Лаута".

Парвиз Умарбаев се завръща за "черно-белите" след изтърпяно наказание. Димитър Илиев, Калоян Костов, Крист Лонгвил, Ефе Али, Александър Александров и Енцо Еспиноса няма да бъдат на разположение на Душан Косич.

Локо (Пд) пусна билетите за ЦСКА 1948

Групата за мача с ЦСКА 1948 се състои от 21 футболисти, като един ще отпадне преди срещата:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Тодор Павлов, Мартин Русков, Денис Кирашки, Лукас Риян, Мартин Атанасов, Миха Търдан, Ивайло Иванов, Георги Чорбаджийски, Парвиз Умарбаев, Запро Динев, Франсиско Политино, Каталин Иту, Жулиан Лами, Севи Идриз, Мариян Вангелов, Аксел Велев, Жоел Цварц.